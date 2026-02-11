快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

▲戰神唯一僅剩的洋將梅克也出現膝傷，聯盟特例今日讓球隊以全本土出賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神近期遭遇嚴峻洋將問題，包括基德、弗利沙、威力斯都因傷病無法上場效力，另外史東則是「落跑」離開台灣，上周末兩戰都僅靠單洋將梅克撐場。不過TPBL聯盟稍早宣布，由於戰神洋將受到傷病困擾，經聯盟依賽務規章核可，本場次僅登錄本土球員出賽。

戰神近期面臨4天3戰嚴峻賽程考驗，不料上周卻爆出洋將史東在尚未解約情況下，私自開溜離台，據戰神球團說法，可能轉戰蒙古聯賽效力。

對此，戰神主帥許皓程甚至以「從沒看過這麼沒有職業精神的球員」，來形容史東此次不告而別狀況。

另外包括威力斯（右眼不適）、基德（右膝不適）甚至是新洋將弗利沙都因為腸胃炎無法上場，也讓戰神上周末兩場主場賽事，都僅有單洋將梅克苦撐，他甚至還在對上新北國王之役，刷出聯盟新高「單場48分」紀錄。

不過11日聯盟宣布，戰神僅剩的健康洋將梅克，因為左膝蓋挫傷，確定今日主場對上高雄全家海神之戰無法上場，也讓戰神形成無洋將可用的窘境，經聯盟依賽務規章核可，本場次僅登錄本土球員出賽。