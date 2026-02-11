運動雲

快訊／台籃奇觀！　戰神傷到沒洋將聯盟特例「全本土」出賽

▲國王飛米，戰神許皓程、梅克，林秉聖。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神唯一僅剩的洋將梅克也出現膝傷，聯盟特例今日讓球隊以全本土出賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神近期遭遇嚴峻洋將問題，包括基德、弗利沙、威力斯都因傷病無法上場效力，另外史東則是「落跑」離開台灣，上周末兩戰都僅靠單洋將梅克撐場。不過TPBL聯盟稍早宣布，由於戰神洋將受到傷病困擾，經聯盟依賽務規章核可，本場次僅登錄本土球員出賽。

戰神近期面臨4天3戰嚴峻賽程考驗，不料上周卻爆出洋將史東在尚未解約情況下，私自開溜離台，據戰神球團說法，可能轉戰蒙古聯賽效力。

對此，戰神主帥許皓程甚至以「從沒看過這麼沒有職業精神的球員」，來形容史東此次不告而別狀況。

另外包括威力斯（右眼不適）、基德（右膝不適）甚至是新洋將弗利沙都因為腸胃炎無法上場，也讓戰神上周末兩場主場賽事，都僅有單洋將梅克苦撐，他甚至還在對上新北國王之役，刷出聯盟新高「單場48分」紀錄。

不過11日聯盟宣布，戰神僅剩的健康洋將梅克，因為左膝蓋挫傷，確定今日主場對上高雄全家海神之戰無法上場，也讓戰神形成無洋將可用的窘境，經聯盟依賽務規章核可，本場次僅登錄本土球員出賽。

好猛！謝淑薇聯手奧絲塔朋科出擊　勇闖杜哈女雙8強

「咖哩大神」柯瑞退出明星賽　遞補人選出爐暴龍砍將英格雷獲選

冬奧捷報！破本季個人最佳　李宇翔挺進花滑長曲決賽

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

雲豹「好緣逗相豹」主題周　電豹女愛神裝、旗袍應援

預告復出！跟腱傷勢報銷的里拉德　挑戰NBA三分球大賽第3冠

114學年度小學生足球賽報名開跑　3月火熱開戰

史上第3年輕！　海鷹38歲主帥麥克唐諾寫超級盃奪冠奇蹟

快訊／中信特攻奪冠班底回歸！　金恩今晨抵台報到

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

