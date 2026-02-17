周思齊從中職黑暗期到大巨蛋盛況　見證台灣棒球高光時刻

▲周思齊指出，中信長年投入棒球、在產業風雨飄搖時「一直都在」，成為台灣職棒修補信任的重要支撐。（圖／ETTODAY提供，下同）

記者楊舒帆／綜合報導

從假球風暴的陰影，到站上台北大巨蛋的聖地舞台，周思齊親身走過台灣棒球最動盪、也最光亮的兩個時代。他不只是場上的見證者，更是產業轉變中的參與者。回望中華職棒從信任崩解、環境修補，到制度逐步健全、台灣棒球在國際舞台奪冠的歷程，周思齊看見的不只是成績起伏，而是一整個世代的翻轉，而中國信託的回歸與長時間的投入，也成為這段台灣棒球重新站穩腳步的重要一環。

從風暴裡走出來：周思齊記得那段「被貼標籤」的年代

周思齊談到米迪亞暴龍那段時間，回頭看，他說自己是「倖存者，也是幸運的那個人」。因為事件發生後，許多隊友即使未必涉入，也可能因為被貼上標籤、或被整起事件波及，職業尊嚴與信任都被拖進泥沼裡。

他指出，那是中華職棒史上「第一次黑道直接買球隊」，因此整隊幾乎都被貼上標籤。周思齊並不把自己放在道德高點，他坦言：「我並不是什麼『出淤泥而不染』，我只是大時代環境下比較幸運的那個人。」這段經歷，成為他看待後來台灣棒球轉變時最深的對照。

2008 之後仍在修補：環境「慢慢往上」的關鍵轉折

周思齊回顧 2008 年到 2013 年，形容那段時間中職仍「比較風雨飄搖」。即使聯盟努力修補，但產業信任與制度運作並非一夕重建，球員與球迷都仍在重新適應「如何相信」職棒這件事。

他也提到，一直到「中信回來（中信兄弟接手）、銜接到經典賽」，包括曼尼（Manny Ramirez）來台等事件，整個環境才開始「慢慢往上」。周思齊說，大家逐漸意識到假球事件「不要再發生」，也更懂得珍惜當下職業環境；而從 2013 年開始到現在，整體大環境的改變，「是當時完全沒辦法想像的」。

▲周思齊在訓練場受訪，回憶職棒黑暗期「很幸運地存活下來」，談台灣棒球從低谷走向重生。

大巨蛋的出現：從「沒法想像」到站上聖地的那一天

談到台北大巨蛋，周思齊用強烈的「時代落差」來形容。他說，身為那個時代的球員，「沒辦法想像它能蓋好」，甚至一度覺得台灣棒球經歷太多事情，連自己都會有一種「不配擁有」的感覺。

他把大巨蛋視為以東京巨蛋為標竿的「聖地」。而當它真的完工、球員真正踏上場地，他認為這也「證明了這個球場在台灣存在的重要性與體現感」。對周思齊而言，大巨蛋的存在本身，就是過去那個年代無法預期的結果；直到球場真正完工，也才讓外界看見這座球場在台灣棒球中的重要性。

走過黑暗到奪冠：他看 12 強的重量不只輸贏

周思齊提到自己「跨越了兩個時代」，從 10 年前的黑暗期到 10 年後的上升期，他尤其對 2024 年 12 強奪冠有深刻感觸。在他眼中，那座冠軍不是單純的勝負結果，而是整個台灣職棒經歷黑暗、重新振作、努力整合，最後拿到冠軍的證明。

他把這個過程連結到台灣人的韌性：在過去低谷裡，棒球被質疑、被撕裂，但最後仍能凝聚起來完成一件原本不被看好的事。周思齊強調自己看的方向，不只是比賽，「但這冠軍背後，台灣職棒經歷了這麼多黑暗期，重新振作、崛起、努力、整合直到拿冠軍，這代表台灣人的韌性。」

▲透過長期贊助與制度推進，中信力挺棒球向前，周思齊也看見台灣棒球逐步凝聚共識、走向高光時刻。

傳承的核心：技術之外，更重要的是精神文化

周思齊說，「傳承是棒球帶給我最重要的養分。」隊伍裡會模仿想模仿的學長、尊重師長與教誨，而棒球隊讓他學到「尊重跟傳承」。他也特別指出，除了技術傳承，更重要的是「精神文化的傳承」——你穿上這套球衣是為了什麼。

他提到王光輝對自己的影響，從小聽教誨長大，也把對方當成典範去追求；當自己打破前輩紀錄時，除了為自己高興，也會感謝前輩樹立標竿。對於把文化記憶往下傳，他說希望把那種精神交給後輩，讓球隊的存在感不只是成績，而是一種精神象徵。



▲周思齊以「球芽基金」投入基層棒球，盼用獎學金與資源把棒球精神與文化持續傳承給下一代。

從球芽到文化整理：他想補上的，是台灣棒球的「故事」

周思齊談到成立「球芽基金」起點來自郭源治。他小時候領過三次郭源治獎學金，對他而言那是一種憧憬；因此當他站穩舞台後，便希望以獎學金回饋棒壇，並且讓球芽能「永續」，像他說的「百年樹人」，照顧更多小朋友。

而在離開球員身分、轉為董事長特助後，他也把關注放到「文化積累」與「歷史文物」上。他指出台灣過去很難說出完整的棒球故事，太零散，沒有故事就沒有方向感。他想做的，是把一百多年來的台灣棒球、職棒史與中華隊年表梳理出來，建立文化認同，讓台灣不用一味照搬別人的路。

從衝突到團結：他看見制度溝通帶來的改變

周思齊談到中信在台灣棒球變化裡的角色時，提到 2008 解散、2013 回來的過程中，面對並突破了很多制度議題，例如自由球員制度、薪資仲裁、制度溝通等。

面向接下來的經典賽與台灣棒球發展，他認為現在是台灣棒球史上「最高光的時刻」：後勤、行政、棒協、聯盟、球團都支持，球迷也有共同信仰。對他而言，這種「朝著同一個方向走」的狀態，是整個產業走過長路後才凝聚出來的成果。



