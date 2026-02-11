「咖哩大神」柯瑞退出明星賽　遞補人選出爐暴龍砍將英格雷獲選

▲暴龍砍將英格雷將遞補柯瑞，生涯第2次入選NBA明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA天王球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）近日因「跑者膝」傷勢連續缺席多場比賽，日前已經正式宣布退出本屆明星賽，而11日聯盟也正式揭曉遞補柯瑞人選，正是本季幫助多倫多暴龍打出亮眼戰績的砍將英格雷（Brandon Ingram）。

即便本季明星賽再度獲得票選先發殊榮，勇士一哥柯瑞在近期右膝傷勢導致連續缺陣4場後，日前已經正式宣布將不會參與本屆明星賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）今日也特別選出，將由暴龍明星前鋒英格雷遞補入選，並且將在此次嶄新賽制中，代表美國隊出賽。

暴龍本季至今打出32勝22敗佳績，排名高居東區第5位，能夠健康出賽的英格雷絕對是一大關鍵，這個賽季他平均能攻下22分、5.8籃板、3.7助攻，也繼2020年之後，生涯第2度入選明星賽陣容。

不過值得一提的是，由於本季明星賽全面改制，入選球員將分成兩支美國隊、一支國際隊，進行交替對打，並非傳統的東、西區，或是由東、西區「票王」選擇隊友，因此即便柯瑞是代表西區陣容入選，但席爾瓦最終仍挑選了來自東區的英格雷遞補入選。