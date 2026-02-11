布萊恩背傷復原不如預期　洛磯生涯第10度進傷兵名單

▲科羅拉多洛磯三壘手布萊恩（Kris Bryant）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯三壘手布萊恩（Kris Bryant）因下背部傷勢持續惡化，球團11日已將他放入60天傷兵名單，確定將缺席2026年球季開季前段賽程；根據《今日美國》報導，布萊恩預計至少缺席前57場比賽，為洛磯新球季再添不確定性。

34歲的布萊恩自2022年與洛磯簽下7年1.82億美元大約後，始終受到傷勢困擾，出賽穩定度大幅下滑；過去4個球季，他僅出賽170場，這次入列傷兵名單，也是他加盟洛磯以來第10度進入傷兵名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上季布萊恩僅出賽12場，就因罹患腰椎退化性椎間盤疾病提前報銷，該傷勢與脊椎長期磨損有關，美媒更指出已影響到他的日常生活；即便健康出賽時，布萊恩的表現也未達外界對高薪球星的期待，在洛磯期間累計打擊率2成44、17轟、61分打點，OPS僅0.695。

布萊恩曾是大聯盟頂級球星代表之一，他2015年於芝加哥小熊初登場即奪下國聯新人王並入選明星賽，隔年更在24歲時榮膺國聯MVP，率領小熊勇奪2016年世界大賽冠軍；之後數季雖仍兩度入選明星賽，但傷勢逐漸浮現，最終在2021年交易大限前被送往舊金山巨人，並於球季結束後以自由球員身分加盟洛磯。