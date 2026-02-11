桃猿前5局遭封鎖無安打「15上15下」　羅德交流賽4比0暫領先

▲羅德王牌種市篤暉。（圖／桃猿提供）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿與羅德海洋11日在石垣市營球場進行交流賽G2，桃猿推出劉家翔先發，對決羅德王牌種市篤暉，目前打完前5局，羅德靠石川慎吾首局開轟與第2局攻勢拉開差距，暫時以4比0領先桃猿；樂天打線前5局遭到壓制，尚未突破對方投手群。

首局羅德就展現長打火力，石川慎吾在2出局後鎖定樂天先發劉家翔的球路，轟出中外野方向陽春全壘打，助隊先馳得點；桃猿1局下則遭種市篤暉火球壓制，何品室融、鍾玉成連吞三振，其中何品室融更被155公里速球三振，桃猿三上三下收場。

第2局羅德攻勢再起，1出局後茶谷健太、田村龍弘連續擊出二壘安打追加1分，加上桃猿守備出現失誤形成攻佔壘包，隨後岡大海敲出帶有2分打點的二壘安打，將比分擴大至4比0。

3局雙方皆無建樹，桃猿4局上更換投手盧冠宇後，雖被敲出安打並出現牽制失誤讓跑者上到三壘，但及時穩住陣腳未再失分；4局下桃猿靠何品室融選到四壞球保送攻佔一壘，卻遭鍾玉成擊出雙殺打瓦解攻勢。

5局下羅德換上廣畑敦也登板，桃猿依舊無法突破封鎖，前5局打完，羅德海洋4比0暫時領先樂天桃猿，桃猿本戰首安尚未出爐。