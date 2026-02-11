運動雲

首度對決大聯盟等級重砲波藍柯　桃猿曾家輝：就是把功課做好

▲曾家輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿昨（10日）在石垣市營球場與日職羅德海洋進行交流賽首戰，終場桃猿軍4比2搶下開門紅，先發投手曾家輝今（11日）受訪提到生涯首度對戰大聯盟等級重砲波藍柯（Gregory Polanco）時，直言就是把「自己的功課」做好，「盡量都往好球帶去塞，把直球的感覺丟出來。」

曾家輝談到首次面對大聯盟等級打者，心態上更希望正面對決，「會想要直接正面對決。」雖然波藍柯首打席首球就敲安帶動攻勢，曾家輝仍在1局下頂住壓力，成功守住滿壘危機；他透露當下化解危機後心情也明顯放鬆，「解決滿壘危機的時候覺得心情比較放鬆，覺得沒事了。」

波藍柯2014年至2021年效力MLB匹茲堡海盜，生涯累積823場出賽，繳出平均打擊率2成41、96轟、362分打點，生涯初期被視為強力新秀，全盛時期（2016-2018）具備單季雙位數轟與盜的實力，但後期受傷勢困擾，2022前往日職讀賣巨人發展，隔年轉往羅德海洋至今。

▲Gregory Polanco。（圖／達志影像／美聯社）

桃猿在2局下因守備失誤與保送讓羅德攻佔得點圈，立松由宇敲出適時安打一棒送回2分，成為前段比賽的失分原因；曾家輝也提到關鍵，「那顆應該算配球問題，我自己也比較失投，球跑到偏中間的位置。」

儘管前2局讓對手先取得2比0領先，曾家輝認為整體狀態仍有收穫，尤其速球感覺不錯，他透露投手教練黃偉晟賽後也點出重點，「只是差在一些變化球的感覺還沒有那麼好。」他也補充當天球速約落在146、147公里。

談到下一步調整方向，曾家輝直言變化球仍要再加強，原因也與近期準備節奏有關，「因為來之前也還沒調整到變化球，都只有投直球而已。」在桃猿牛棚接力守成、打線後段發動關鍵反攻下，交流賽首戰順利收下勝利，也替年輕投手群在季前實戰累積寶貴經驗。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

