台灣花滑28年來首位前進冬奧　19歲新星李宇翔晉級決賽

▲▼台灣花滑選手李宇翔。（圖／路透社）

▲台灣花滑選手李宇翔。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣花式滑冰新星、19歲的李宇翔首度踏上五環殿堂持續寫紀錄，他在米蘭科爾蒂納冬奧花滑男子短曲繳出72.41分，改寫本季個人最佳成績，順利晉級13日的長曲決賽，不僅是自己奧運初體驗里程碑，也是台灣花滑暌違28年、再度站上冬奧舞台。

▲▼台灣花滑選手李宇翔。（圖／路透社）

站上夢想舞台　緊張中找回力量
李宇翔這次72.41分，也刷新他在2025年9月米蘭冬奧資格賽寫下的70.31分。

李宇翔從小在國內冰場訓練，因為沒有固定教練，多年來幾乎是自己摸索前進，身邊最重要的陪伴者就是奶奶。這次奧運，奶奶與阿姨也特地飛到米蘭現場為他加油。

▲▼台灣花滑選手李宇翔。（圖／路透社）

破PB只是逗點　還要努力追趕
根據《自由時報》報導，李宇翔表示，奧運這個舞台給了他全身滿滿力量，因為這正是從小到大的夢想。雖然上場前仍難免緊張，但一滑進場內，就專注把該做的事情完成，也達到賽前替自己設定的目標。

他自評，滑行速度、表演張力與動作乾淨度都有提升，但三圈半跳躍仍出現小瑕疵，未來希望能在沒有壓力的狀態下完成，甚至朝四圈跳邁進。他坦言，自己和頂尖選手之間仍有不小差距，現在能做的，就是盡力跟上腳步，不讓距離拉得太遠。13日的長曲決賽，他將再度挑戰自己，也持續為台灣花滑累積更多可能。

▲▼台灣花滑選手李宇翔。（圖／路透社）

關鍵字： 冬奧

