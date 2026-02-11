冬奧「最辣女將」競速滑冰奪金！　比基尼美照曝光

▲荷蘭競速滑冰好手萊爾丹(Jutta Leerdam)。（圖／翻攝IG／juttaleerdam，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今年米蘭冬奧一大嬌點！荷蘭競速滑冰女將萊爾丹(Jutta Leerdam)靠著亮眼外型與硬實力雙收關注，成功在女子1000公尺項目奪下金牌，還一舉改寫奧運紀錄，為自己補上生涯最重要的一塊拼圖。

現年27歲的萊爾丹，早就是滑冰場上的人氣焦點，IG追蹤數突破500萬。她過去曾兩度拿下世錦賽金牌，卻始終和奧運金牌擦身而過，這次在米蘭站上頒獎台最高處，也被視為實至名歸。

北京失誤留遺憾 4年後完美復仇

回顧4年前北京冬奧，萊爾丹在關鍵彎道出現失誤，最終敗給日本名將高木美帆，只能帶走銀牌，留下不小遺憾。這段經歷，也成了她心中一直想跨過的一道坎。

來到米蘭冬奧，萊爾丹再度在1000公尺項目與高木正面對決，這回她穩住節奏、火力全開，最終以破奧運紀錄的成績衝線，親手改寫自己的奧運劇本。

網紅男友到場 觀眾席哭成一片

這場勝利不只感動全場，也感動了最重要的人。萊爾丹的男友，是在IG擁有約2500萬粉絲的網紅拳擊手保羅，他特地到場替女友加油，當萊爾丹確定奪金時，直接在觀眾席上喜極而泣。

畫面曝光後迅速在社群瘋傳，不少網友直呼「太甜了」、「這一金等了太久」。從北京的失落，到米蘭的圓夢，萊爾丹用一場完美滑行，證明自己不只是焦點人物，更是站在世界頂端的奧運金牌得主。