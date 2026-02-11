WBC前確定落腳處　菅野智之1年約加盟洛磯

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛磯隊於10日（日本時間11日）宣布，與先前從金鶯隊成為自由球員的投手菅野智之達成合約共識。紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）也進一步披露了合約細節。

菅野的合約總值為 534萬7000美元（約為1.68億台幣）。其中，2026年年薪為 510萬美元（約新台幣1.6億元），另包含翻譯與體能訓練師報酬共 17萬5000美元（約新台幣551萬元）。 至於2027年，球團握有合約延長選擇權，同時將提供日美之間商務艙或頭等艙來回機票共6次，每張機票補助上限為 1萬2000美元（約新台幣37.8萬元），6張合計約 1112萬元。

菅野日職時期效力讀賣巨人，生涯累積136勝，曾兩度榮獲澤村賞、三度拿下央聯MVP。去年休賽季，他行使海外自由球員權利，以一年合約加盟金鶯隊。上季從開幕一路穩定站在先發輪值，30場先發繳出10勝10敗、防禦率4.64，投157局送出106次三振。

此外，他也入選今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊，將是相隔兩屆再度披上國家隊戰袍。

洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）位於海拔約1600公尺的高地，因氣壓影響打球距離，向來被視為聯盟著名的「打者天堂」。球隊過去4個球季在團隊防禦率與總失分皆為全聯盟最差，投手戰力長期吃緊。這回簽下菅野，球團寄望他能扛起先發輪值重任，穩定投手群表現。