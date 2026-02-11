運動雲

林多鉤狀骨不適將評估是否手術　大都會開季前拉警報

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

新球季尚未開打，紐約大都會隊就先遭遇不小的傷病打擊。球團棒球事務總裁斯特恩斯 （David Stearns）向媒體表示，明星游擊手林多（Francisco Lindor）近日出現左手鉤狀骨（hamate bone）痠痛情況，將由專科醫師進一步評估，確認是否為壓力性反應。

現年32歲的林多將於週三（美國時間）接受檢查，檢查結果將成為是否需要動手術的關鍵。若確定開刀，標準復原期約為6週，時間點將直接逼近開幕戰。

大都會新球季將於3月26日對戰海盜，距今僅剩44天。 林多向來以「鐵人」著稱，不論是在大都會效力的5個球季，或整個大聯盟生涯，都極少缺陣。他自 2021年加盟大都會以來從未進過傷兵名單，且過去4個球季每季至少出賽152場。

他於2021年4月與大都會簽下10年3.41億美元的大型合約。 上季林多出賽160場，繳出打擊率0.267、31支全壘打、86分打點與31次盜壘的成績，不僅入選國聯明星賽，也在國聯MVP票選中名列第10。

原本林多預計將成為新球季開幕戰內野中唯一留任的舊面孔。休季期間，大都會大動作補強，簽下比薛特（Bo Bichette）擔任三壘手，透過交易換回 塞米恩 （Marcus Semien）鎮守二壘，並與波朗柯 （Jorge Polanco）簽約由他擔任一壘。

值得注意的是，比薛特生涯幾乎都以游擊手為主，從未守過三壘；波蘭柯生涯也僅有1場一壘守備經驗。若林多無法趕上開幕戰，大都會可能讓比謝特回到游擊防區，或直接啟用頂級新秀茂里西歐 （Ronny Mauricio）。

