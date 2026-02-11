韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

▲韋蘭德（justin verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎隊今宣布，與右投名將韋蘭德（Justin Verlander）簽下一年合約，也確定他將迎來生涯第21個球季。

根據FanSided記者穆雷（Robert Murray）報導，這份合約總值為1300萬美元，約新台幣4.09億元，其中包含1100萬美元的延遲支付條款。

韋蘭德職業生涯前13個球季都效力於老虎隊，期間曾拿下2011年美聯MVP與美聯賽揚獎，並於2006年獲選美聯新人王，同時入選6次明星賽。

現年42歲的韋蘭德，被視為未來名人堂成員，是3屆賽揚獎得主2屆世界大賽冠軍，同時也是3000次三振俱樂部成員之一。他的生涯曾效力於老虎、休士頓太空人、紐約大都會以及舊金山巨人等隊。

2025球季，韋蘭德披上巨人戰袍，出賽29場先發、投152局，繳出防禦率3.85、FIP 3.85、每9局三振8.1次的成績。

隨著韋蘭德回歸，老虎隊新球季先發輪值預計將由他領銜，搭配連兩年美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、新加入的瓦德茲（Framber Valdez），以及弗萊赫提 （Jack Flaherty)、麥茲（Casey Mize）。

另外，老虎隊也在同日補強外野深度，據《The Athletic》記者 Cody Stavenhagen 指出，球團已與外野手史雷特（Austin Slater）達成小聯盟合約共識。