MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列

記者王真魚／綜合報導

MLB 官方網站公布各隊預備登錄投手名單，日本武士隊共有6名投手入列，分別是藤平尚真（樂天）、今井達也（太空人）、金丸夢斗（中日）、小笠原慎之介（國民隊體系）、杉山一樹（軟銀）以及 隅田知一郎（西武）。

預備登錄投手又稱為指定投手名單（Designated Pitcher Pool，DPP），是指可在賽事進行期間，依規定補進正式名單的備用投手。這些投手並未列入同6日公布的30人最終名單，但可在各輪賽事結束後進行投手更換。

依規定，各代表隊最多可登錄6名 DPP 投手，並可在預賽結束後更換最多4人，於準決賽結束後再更換最多2人。一旦投手被移出名單，該屆賽事期間將無法再重新登錄。此制度主要目的在於投手負擔管理、傷病風險控管，以及因應淘汰賽階段進行戰力調整。

美國代表隊方面，登錄了希爾（Tim Hill，洋基）、霍夫曼（Jeff Hoffman，藍鳥）、羅傑斯（Tyler Rogers，藍鳥）、斯特拉姆（Matt Strahm，皇家）以及維斯特（Will Vest，老虎）共5名投手。

韓國隊有裴燦陞（三星）、金澤延（斗山）、文東珠（韓華）、劉泳澯（ＬＧ）等人列為預備登錄名單。

委內瑞拉隊則將盧札多（Jesús Luzardo，費城人）在內的6名投手列入名單；波多黎各隊方面，貝瑞歐斯 （José Berríos，藍鳥）等3名投手進入 DPP。