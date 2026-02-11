運動雲

冬奧選手自爆出軌　兩項鍍銅後淚崩

▲▼東奧挪威萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）。（圖／路透社）

▲東奧挪威萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

挪威冬季兩項名將萊格雷德在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧拿下銅牌，卻沒有半點奪牌喜悅，反而在賽後直播訪問中情緒潰堤，親口坦承自己背叛了女友。他的真情告白意外成為全場焦點，也讓這面銅牌多了沉重的心情。

28歲的萊格雷德在20公里個人項目摘銅後，接受挪威國家廣播公司NRK訪問時，眼淚止不住地流。他形容自己犯下「一生中最大的錯誤」，坦言站上頒獎台的此刻，心裡其實裝著另一個人。

奪牌時刻變成懺悔　一句話讓全場安靜
萊格雷德在鏡頭前哽咽表示，也許今天有一個人沒有守在電視前。他透露，6個月前遇見生命中的摯愛，對方善良又美好，但3個月前，他卻因為不忠親手毀掉這段感情。

他也坦承，大約一週前已經向女友說出實情。這段時間對他而言無比煎熬，即便站上奧運舞台、贏得獎牌，內心仍被愧疚與自責吞噬。

▲▼東奧挪威萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）。（圖／路透社）

金牌曾到手　此刻卻只在乎她
萊格雷德4年前曾在北京冬奧拿下接力金牌，經歷過榮耀時刻。但他直言，這幾週是人生最難撐的日子，「今天也許很多人會用不同的眼光看我，但我眼中只有她」。

他說，最近幾天，體育競技對他來說已經退到很後面的位置，真正重要的，是能不能和那個人分享這一切，哪怕只是把話說清楚。

銅銀金到位　卻被告白搶走焦點
這場20公里個人賽，金牌由同樣來自挪威的邦特摘下，也是他生涯首次在奧運鍍金；銀牌則由法國選手裴洛特拿下。原本該是北歐軍團的榮耀時刻，卻因萊格雷德的告白，氣氛瞬間轉為沉重。

賽後畫面在社群平台快速傳開，不少人替他的坦白感到心酸，也有人認為，這樣的私事不該在奧運舞台公開。

事後自責　怕毀了隊友的大日子
冷靜下來後，萊格雷德也坦言，選擇在直播中說出這些話，也許不是個好主意。他擔心自己的情緒，會模糊了隊友邦特首次奪金的重要時刻。

他最後低聲說，那個訪問或許真的有點自私，但當下他的心思完全不在比賽或獎牌上。這面銅牌，成了他奧運生涯中，最複雜、也最沉重的一次記憶。

