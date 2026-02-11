年前封關戰猿基都有傷兵　卡米諾斯、李逸驊揭兩隊過年計畫

▲桃園璞園領航猿封關戰漂亮收下第12勝。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

P.LEAGUE+2025-26 賽季農曆年前的封關戰，今（10日）由聯盟龍頭桃園璞園領航猿作客挑戰洋基工程，領航猿此役雖然缺少受傷的主將葛拉漢，但在三名洋將米爾納、伯朗與阿提諾皆攻至少20分的火力壓制下，搭配本土新星陳將双14分的支援，終場以22分差痛宰洋基，而兩隊總教練賽後也透露過年的訓練計劃。

開賽之初，洋基工程雖然試圖展現剛拿下首勝的鬥志，但面對領航猿強悍的一對一防守顯得難以招架，還充分利用對手的進攻失誤發動快速反擊，上半場打完，領航猿已取得超過20分的領先優勢。下半場洋基雖然嘗試變陣防守，但應變能力與經驗不足，加上對內線核心德古拉的支援受阻，始終無法縮小分差，讓比賽提早進入垃圾時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基工程主帥李逸驊賽後坦言，球隊防守端完全無法阻擋對方的轉換快攻，「原本希望跟前兩場一下能把對手轉換快攻分數壓制在14分內，沒想到被打了將近28分」。

相對於領航猿以勝利收尾，洋基工程面臨更嚴峻的戰力挑戰，資深控球李漢昇與陳昱瑞雙雙傳出大腿二級拉傷的重大傷情，李逸驊總教練坦言，兩位主力預計都要休息長達兩個月才能慢慢恢復訓練，這對下半季爭取勝場的洋基而言，後場戰力將極度吃緊。洋基球員莊朝勝也表示，想阻止強悍的領航猿真的很難，防守細節仍有很多進步空間，期盼傷兵能早日歸隊。

▲洋基工程又出現傷兵。（圖／PLG提供）

領航猿方面，葛拉漢雖然在東超賽事傷退，但卡米諾斯表示狀況並不嚴重，預計兩到三週後即可歸建。他特別肯定了頂替上陣的米爾納：「他在三、四號位的靈活性讓輪替更有變化，雖然前場對陣獵鷹時節奏被打亂，但今天展現了極高的專注度與對抗性，也打得很好，所以很為他感到開心。」

面對即將到來的農曆新年，兩隊規劃截然不同。領航猿卡米諾斯表示會讓辛苦一整季的球員休息6天，隨即收假恢復練球，確保下半季競爭力。

洋基工程則因本週首度經歷「四天三戰」的魔鬼賽程，全隊已顯露疲態，李逸驊決定讓球員們放假至9到10天，但也強調並非是讓他們完全放假，「體能訓練師已安排好課表，希望球員回來後體能仍能維持8到9成，不要有太大落差。」