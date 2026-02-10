古德溫吐口水免禁賽？領航猿卡帥轟聯盟：這樣以後怎麼教小孩？

▲領航猿總教練卡米諾斯。（圖／桃園璞園領航猿提供）

P.LEAGUE+台北富邦勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）日前在作客洋基工程的賽事中，因不滿判決遭驅逐出場，最後還直接朝執法裁判于容「吐口水」。聯盟雖於隔日迅速開罰新台幣1萬5仟元，卻未處以禁賽，此舉也引來桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）不滿，今（10日）重砲轟擊聯盟決策，直言這是在向下一代傳遞「不用尊重裁判」的錯誤訊息。

古德溫在進攻中試圖擺脫洋基陳昱瑞，卻出現明顯的「揮肘」動作，裁判于容隨即鳴哨，判定古德溫一次違反運動精神犯規，遭到吹判後，古德溫並未冷靜，反而持續追著裁判碎念表達強烈不滿，隨後領到第二次「技術犯規（T）」。此時情緒徹底斷線的古德溫，在被判失去比賽資格離場前，竟公然朝向裁判于容「吐口水」，隨後在離場時憤而推開球員通道大門，行徑讓全場觀眾與轉播都無比震驚。

▲古德溫遭驅除出場，竟朝裁判「吐口水」（圈起處）。（圖／取自Youtube）

針對此行為，PLG於8日發表聲明，認定古德溫對執法裁判有極度不雅舉動，依據賽事章程第四章第 25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作」，處以古德溫罰款新台幣1萬5仟元整，但並未包含任何禁賽處分。

一向直言不諱的領航猿總教練卡米諾斯，在得知裁罰結果後強烈不滿，10日在出席賽後記者會時公開站出來捍衛裁判與競賽倫理。

「向裁判吐口水是很糟糕的事，如果是在土耳其足球聯賽要禁賽11場、奧運12場、英超6場、大聯盟則是5場，但在這個聯盟，竟然一場禁賽都沒有？這決定比以往任何時候都讓我驚訝，難道這是我們想給看球的孩子們樹立的榜樣嗎？讓他們覺得不尊重裁判也沒關係？」

卡米諾斯更舉出過去案例與自身經驗對比，「去年我領了8次技術犯規要交2萬多塊台幣罰款，現在有人對裁判吐口水只罰1.5萬且不用禁賽？兩年前曼尼高（Kenny Manigault）跟我們比賽時對球迷比中指就被禁賽1場，吐口水應該更嚴重吧！裁判是球場上的法官，如果你在現實中朝法官吐口水，你可能會坐牢。」

卡米諾斯直言，這項輕判不僅是對裁判專業的羞辱，更是在向大眾發出極其負面的訊息，「我不知道是誰在負責這項決定，但我很想請他換位思考，如果他是那位被吐口水的裁判，他會有什麼感覺？這真的非常惡劣。」