余睿克服首秀焦慮、競速賽排亞洲第一　10公里自由式體力恢復首要目標

▲台灣女子越野滑雪選手余睿出戰女子競速傳統式資格賽，以4分02秒29名列第52名，雖無緣晉級，仍在所有亞洲選手排第一。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭冬季奧運10日進行女子越野滑雪競速傳統式資格賽，台灣女將余睿身著親自設計的白粉色戰袍亮相，最終以4分02秒29名列第52名，在所有亞洲選手中位居首位。余睿在賽後受訪時欣慰表示：「和第一場滑雪兩項賽相比，我覺得準備得更充分了，雖然還是很緊張焦慮，但對目前的表現還算滿意。」

今日的競速賽是余睿本屆冬奧的第二場考驗，回憶起幾天前的奧運首秀「滑雪兩項賽（Skiathlon）」，余睿坦言當時因初登最高殿堂而感到極度緊張， 「因為第一場是我在奧運會上的首秀，當時真的非常緊張，不知道會發生什麼事。加上從新年開始，我的狀態一直不太穩定，對於賽前狀態其實很不清楚。但今天準備得更好，體力恢復與心態都比第一場進步很多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在緊湊的賽程中，余睿對於體能的精準控管是今日能以亞洲第一之姿完賽的關鍵，在滑雪兩項賽結束後的第二天，她採取了「積極恢復」策略，僅以輕鬆速度滑行一小時，確保肌肉不僵硬。

「昨天我特別加強了賽前間歇訓練，在關鍵路段進行短距離衝刺，」余睿分享她的賽前調整方式，指出這樣做是為了讓身體做好衝擊高強度競速的準備，也是為了找出滑好這條賽道的方法，下午則配合增強式訓練，讓雙腿在比賽時更有活力。

這次賽道對所有頂尖好手而言都是極大挑戰。余睿指出，這條路徑幾乎沒有任何「喘息空間」，是一場純粹的體能與意志力拔河，「賽道技術難度很高，幾乎是由陡長上坡和快速的技術性下坡組成。進入終點場館前的一個坡道接彎道特別難，下坡速度極快且彎道狹窄，一直是我最擔心的部分。加上兩個又長又陡的上坡，對體能和肌肉都是極限考驗。」

結束今日的高強度競速後，余睿僅有兩天的調適時間，緊接著將在2月12日出戰「10公里自由式」比賽。

對於接下來的賽事，余睿分析因為比賽只隔兩天，明天會比較輕鬆，自己會去賽道上訓練並思考滑行方式，「我會在關鍵路段稍微加速，但不會進行高強度訓練，現階段首要任務是恢復體力，確保下一場長距離賽事能發揮最佳水準。」