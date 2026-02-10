領航猿多點開花轟破百！5人得分上雙擊潰洋基、年前第12勝入袋

▲桃園璞園領航猿伯朗、盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG聯盟農曆年前最終戰由洋基工程主場迎戰桃園璞園領航猿，領航猿前役剛被中斷11連勝，今日展現強烈反彈意圖，全場火力全開，在米爾納、阿提諾等5人得分上雙的帶領下，終場以106比84輕取洋基工程，率先搶下第12勝，穩居榜首，準備迎接農曆新年。

領航猿前役不敵台鋼獵鷹開季連勝停在11場，洋基工程則是好不容易擊敗富邦勇士拿下隊史首勝，聯盟龍頭、爐主農曆年前交手，都希望能帶走勝利好過年。

主場作戰的洋基開賽還可以將比分咬住，不過領航猿當家洋將伯朗很快就找島手感，內外開火外加灌籃連拿7分，加上盧峻翔、米爾納開火，一口氣就取得8分領先，洋基雖然靠著庫薩斯、高偉綸將分差縮小回個位數，但陳將双連投帶罰穩定軍心，幫助球隊在首節打完就以27比17領先。

次節領航猿火力更加威猛，阿提諾5投4中轟進9分，伯朗、盧峻翔以及關達祐也都能多點開花，領航猿單節轟下33分，洋基則是靠著新洋將柯瓦隆、張傑瑋辛苦搶分，半場結束前最後38秒，譚傑龍砍進三分彈幫助猿隊將領先擴大到20分之多，洋基狀元郎葉惟捷連拿4分，但上半場打完洋基仍以39比60落後。

易籃後，領航猿換米爾納發威，單節三分球3投2中，加上伯朗、阿提諾穩定輸出，單節再拉出29比22的攻勢，直接把領先分數拉開到28分之多，最末節科瓦隆率隊追分，但領航猿在米爾納帶領下持續多點開花轟炸籃框，在比賽還剩下6分鐘時不僅得分破百，也將領先拉開到31分，直接讓比賽失去懸念，最終領航猿就以106比84輕取洋基工程，在過年前順利收下第12勝。

▲桃園璞園領航猿米爾納。（圖／PLG提供）

領航猿此役有5人得分雙位數，米爾納轟下24分另有8籃板3助攻2抄截表現亮眼，阿提諾和伯朗皆有20分降障，陳將双也轟下14分，盧峻翔則拿下11分，白曜誠雖然僅拿5分但單場也送出高達8次助攻，同樣是球隊奪勝的大功臣。

至於洋基部份，由轟下24分17籃板的柯瓦隆表現最為亮眼，打出來台代表作的他還有5助攻2抄截外帶2火鍋，展現全能身手，張傑瑋拿12分次之，庫薩斯11分，本土最高則是莊朝勝的8分。

▲洋基工程科瓦隆。（圖／PLG提供）