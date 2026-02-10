運動雲

江坤宇、高承睿7星齊聚挺運彩！「一注逗相挺」挹注運發基金破600億

▲台灣運彩10日舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片記者會，本次影片邀請7位選手參與拍攝。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台灣運彩舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片記者會，7位選手也現身致謝。（圖／台灣運彩提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣運彩10日舉辦「一注逗相挺 咱是同一隊」公益形象影片記者會，本次影片邀請7位選手參與拍攝，運動種類橫跨棒球、桌球、籃球、拳擊、跆拳道、羽球與輪椅網球等多元項目，包括中華職棒金手套獎6連霸「小可愛」江坤宇、2025世界大學運動會桌球男子團體金牌「柚子」高承睿、台灣籃壇超人氣球星高錦瑋、2024巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀、連續兩屆世大運跆拳道對打女子46公斤級銀牌黃映瑄、2025世界大學運動會羽球男子單打金牌丁彥宸，以及連三屆亞帕運輪椅網球Quad組銅牌得主黃楚茵。

廣告主軸敘述選手們訓練過程中充滿汗水與淚水，幸好有一路相挺的國人，透過投注，挹注國家運動發展基金，成為選手們強大的後盾，讓選手得以「化努力為精彩」，在國際賽場獲得優異的成績、為國爭光。運動部李洋部長親自出席，肯定選手為國爭光的努力，運動彩券發行以來挹注國家運動發展基金超過600億，成為國家體育發展最堅實的基礎。

台灣運彩表示，接手運動彩券營運以來，一直努力讓大家可以喜歡並透過運彩的投注，挹注國家運動發展基金，成為政府發展體育重要的經費來源。近年來選手們受惠於運發基金，在賽場上表現優異，也因此帶動很多國人以實際行動投注支持，本次影片「一注逗相挺 咱是同一隊」就是從這樣的理念出發，透過7位新生代運動員充滿汗水、淚水、艱辛刻苦的訓練，詮釋在沒有掌聲、沒有燈光，只有一次次失落的努力過程中，國人用投注的力量來告訴選手們，你們辛苦努力的背後有著我們滿滿的支持；也透過每位選手親口說出「謝謝你」，讓他們有機會被看見，誠懇地表達對所有支持者的感謝之意。

6位參與拍攝的選手江坤宇、高承睿、高錦瑋、黃映瑄、丁彥宸、黃楚茵現身記者會，感謝國家運動發展基金的支持，正在國外移地訓練的吳詩儀也用影片表達感謝。

對於未來的展望，正在備戰經典賽的江坤宇表示能再次披上國家隊戰袍很開心，希望可以打出好成績；正值職籃賽季的高錦瑋，希望能保持最佳狀態，9月代表國家打亞運；養傷期的高承睿，逐漸恢復訓練中，希望保持實力再戰賽場；黃映瑄表示希望可以有機會踢進2028亞特蘭大奧運；課業賽事兩頭忙的丁彥宸，希望能順利畢業、賽場上也能取得好積分，打更高層級的比賽；黃楚茵目前備戰3月在秘魯的世界盃南美洲區資格賽和四大公開賽，希望9月亞帕運打出更佳成績。

吳詩儀的媽媽以及家裡開的麵店也是這次形象影片中的一景，當長期征戰訓練沒回家的吳詩儀偷偷出現在拍攝現場給媽媽驚喜時，母女倆相擁而泣，成為拍攝過程中感人的一幕。

