談徐若熙日職首季　小久保監督：暫無整季輪值規劃

▲▼ 徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲ 徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹新加盟的台灣火球右投徐若熙，在春訓期間被問到是否可能扛起先發輪值時，監督小久保裕紀給出相當謹慎的答案。

日媒FNN專訪軟銀監督小久保時，談到徐若熙日職首季的期待，他直言，球隊目前「沒有讓徐若熙整季固定輪值」的規劃。顯示對這名新戰力的使用將以負荷管理與階段性安排為主。

小久保是在宮崎春訓基地接受媒體專訪時談到徐若熙，專訪主軸圍繞著球隊新賽季的最大課題之一，是如何填補上季拿下14勝、卻在休季離隊的王牌有原航平留下的缺口；不過在小久保裕記強調，真正需要被「補上」的並不是勝投數，而是有原所貢獻的大量投球局數。

他解釋：「勝投其實和打線有很大關係，就算投 5 局失 5 分，只要隊友得 6 分還是能拿勝投。當然，從優勝所需 87、88 勝來看，14 勝是個指標，但更重要的是，必須找出能在整個賽季中，穩定吃下那些投球局數的投手。這一點我也和投手教練倉野信次反覆討論過。」

談到可能的人選，小久保點名史都華（Carter Stewart）是值得期待的戰力，因為他前年曾繳出不錯成績，但去年因傷整季未投球，小久保也強調不會把「補洞」的壓力壓在史都華一人身上，「我並不認為一名去年整季沒投的投手，就能全年固定中六日甚至中五日先發，這其實是個賭注，所以不會期待由一個人完全補上那個缺口，也不希望給他那麼大的壓力。」

此外，小久保也解釋自己曾喊出「把球隊先打掉重來」的真正用意，主要是提醒球員即使有人去年打出生涯年或拿到獎項，位置也不代表穩固，仍得重新競爭。他透露春訓觀察到不少選手體態與力量明顯提升，期待這支以「全新」為口號的軟銀，在新賽季以更完整的戰力迎戰挑戰。

