「WBC讓日本陷入苦戰的會是台灣？」日媒警戒史上最強豪華戰力

▲▼徐若熙出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，上屆冠軍日本武士隊在預賽被分在C組，將與多支勁旅爭奪8強門票。日本媒體點名，在眾多對手之中，台灣極可能成為讓日本武士隊苦戰的存在，不僅整體陣容完整，投打兩端更集結多名旅外好手，戰力不容小覷。

根據日媒《Full Count》以「在 WBC 中讓日本武士苦戰的會是台灣？日職、美職班底齊聚引戒心」為題報導，文中分析，本屆中華隊整體戰力被評為「史上最強陣容」，名單中共有5名日職球員，加上多位大聯盟體系戰力坐鎮，特別是投手群形成「剛球四重奏」，球速、深度與國際賽經驗兼具，是日本隊必須高度警戒的關鍵。

投手方面，包括本季加盟軟銀、最快球速可達158公里的徐若熙，同樣效力軟銀、以「火球男」著稱、最快156公里的張峻瑋，以及日本火腿的古林睿煬、孫易磊等人，全數進入名單。徐若熙在CPBL生涯防禦率僅2.42，軟銀更在與道奇的競逐中勝出，以3年約15億日圓簽下；古林睿煬上季在日職曾投出無四死球完封勝，展現即戰力。

野手戰力同樣完整，前大聯盟球員張育成、小熊體系的龍恩（Jonathon Long），以及守護者體系的費爾柴德（Stuart Fairchild）都被點名是日本隊必須注意的打者。張育成曾在大聯盟出賽235場，並於上屆WBC獲選一壘手最佳九人；龍恩則在3A繳出單季20轟、OPS .883的成績，被大聯盟官網列為2026年一壘新秀第7名。

此外，紅襪體系內野手鄭宗哲，以及本季加盟西武獅的林安可，也被《Full Count》特別點名。林安可在台灣職棒累積112轟，並於2024年12強賽擔任第4棒、對日本開轟，火力早已獲得驗證。

▲ 張育成。（圖／富邦悍將提供）

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

