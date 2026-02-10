運動雲

NBA明星賽大咖再減一！柯瑞膝蓋還是痛宣布退出、「詹杜柯」連線夢碎

▲金州勇士當家球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）宣布退出明星賽。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA明星賽即將於台灣時間16日早上登場，然而金州勇士當家球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）近期因傷已經缺席多場比賽，稍早宣布因為右膝傷勢將退出明星賽，確定無法再與湖人球星詹姆斯（LeBron James）、火箭杜蘭特（Kevin Durant）連線。

柯瑞近期髕骨股骨疼痛症候群缺席4場賽事，而在勇士、灰熊賽前，主帥柯爾就直接宣布柯瑞雖然康復狀況還不錯，但確定將退出明星賽，「我們希望柯瑞能一週後回歸，但這需要每天觀察，也很難確定他是否能在明星賽後的第一場比賽復出。如果一切順利，那他就能按照計畫重返賽場。」

除了退出明星賽，柯爾同時也宣布柯瑞會缺席下一場對馬刺之戰 ，預計會等到明星賽後20日和塞爾提克一戰才有可能讓他歸隊。

「復健我就是邊做邊學，試著去摸索出最有效的方法，」受訪時談起自己的狀況，柯瑞這樣說道， 「因為現在仍然很痛，必須想辦法解決發炎和疼痛的問題，並持續監測和控制傷情，但如果我太早復出，傷勢可能會復發。」

然而柯瑞已經不是首位退出明星賽的球星，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也因傷宣布退出，聯盟才剛宣布將由火箭的土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）替補參賽，接下來會由誰來填補柯瑞空缺，也是外界關注焦點。

