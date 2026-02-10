運動雲

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

▲柳賢振緊盯王彥程練投。（圖／Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程「80球起手式」展企圖！台灣左投挑戰韓職舞台，還笑談韓式前後輩文化。王彥程還分享自己正在學習韓國的「前後輩文化」，笑說「日本只要棒球打得好就是王，美國可能也差不多，但韓國好像更嚴格。」

根據韓媒《體育朝鮮》報導，他透露聽說以「8歲差距」為分界，差8歲以內叫「哥哥」，再大就得稱「前輩」，而告訴他這個規則的人，正是今年以FA身分加入韓華的強打姜白虎。

王彥程透露自己春訓牛棚投球量驚人，第一次就丟了80球、第二次更拉到99球，直言這本來就是他的訓練風格，「在日本時第一天投到100球也不奇怪。」他強調目前都有妥善管理狀況，確保不會因為投球量大而影響身體與球速表現。

談到來到韓華後的適應，王彥程笑說球隊氣氛非常好，自己也進入狀況很快。加入文東珠、金瑞鉉、鄭宇宙等年輕強投坐鎮的投手群，他也被視為新賽季值得期待的新血之一，目標就是把身體調整到先發節奏，爭取在輪值中站穩位置。

王彥程也提到，多位前輩與隊友給了他不少照顧，尤其是柳賢振讓他「完全感覺不到年齡差距」，在生活與訓練上都提供許多幫助；另外像金鍾守、朴相垣等人也常主動關心。身為能使用中文、日文與英文的語言高手，他受訪時也常在日文中夾雜簡短韓文，生活上更常仰賴日文流利的金鍾守、金瑞鉉協助溝通。

展望新賽季，王彥程表示目前就是以先發方向調整，最重要的是健康完成自己的出道球季。他也用一句話向韓華球迷自我介紹：「你們越熱情應援，我就越有力氣的投手。」希望在韓職的第一年，就用最直接的表現回應期待。

關鍵字： 王彥程韓職前後輩文化投球量韓華

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

