格林遭冰封、桑托斯建功！殘陣勇士驚天逆轉　8分鐘僅讓灰熊拿5分

▲勇士克服最多17分落後上演驚天逆轉秀擊敗灰熊 。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士10日在主場大通中上演一場熱血沸騰的逆轉秀，在缺兵少將、全場出現高達23次失誤的劣勢下，勇士憑藉著末節窒息防守，在比賽最後8分鐘打出強勢反擊波，加上奇兵桑托斯（Gui Santos）在終場前19秒放進超前兩分，以 114比113氣走曼菲斯灰熊，完成17分的神奇大逆轉。

勇士近日遭遇傷兵潮，當家球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）皆因傷缺陣，日前又透過交易送走庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）後，新同學波辛基斯（Kristaps Porzingis）尚未能披掛上陣。

開賽灰熊反客為主打出17比7的小高潮，勇士雖然靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）帶領反撲在首節追平，但接下來兩節勇士卻自亂陣腳、失誤次數暴增，灰熊則是靠著傑隆（Ty Jerome）與小皮朋（Scotty Pippen Jr.）穩定輸出，一度將領先擴大到93比76、多達17分差距。

而勇士老將德拉蒙德·格林（Draymond Green）此役雖然展現了外線手感，三分球6投4中進帳14分，但他卻包辦了多達7次失誤，且多次在追分關鍵時刻出現防守漏人，逼得總教練柯爾（Steve Kerr）在決勝時刻只能把他冰在板凳席上，不過勇士小將卻在末節打出熱血絕地反攻，斯賓塞（Pat Spencer）領軍攜手穆迪（Moses Moody）、桑托斯，勇士在最後8分23秒內，僅讓灰熊拿到5分。

而這窒息般的防守成為勝負翻盤的關鍵，最後2分鐘，穆迪中距離跳投追到僅剩1分差，終場前19秒，桑托斯接到妙傳在籃下強行放進超前分，幫助勇士以114比113逆轉，灰熊雖然握有最後一波進攻機會，但卻在混亂中最後以失誤收場，讓勇士就以1分驚險守住勝利，不可思議的逆轉秀也讓坐在場邊觀戰的柯瑞，都忍不住在比賽結束哨響那一刻激動開心慶祝。

▲勇士柯瑞場邊觀戰。（圖／達志影像／美聯社）



勇士斯賓塞繳出全隊最高17分、7助攻，桑托斯、哈佛德（Al Horford）和波傑姆斯基都進帳16分，灰熊傑隆拿下19分是全場最高，但還是無法為球隊奪下勝利。