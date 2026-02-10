詹皇22+10又寫歷史紀錄！湖人末節斷電、3連勝遭雷霆終結

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人10日在主場迎戰西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，儘管當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場奮戰37 分鐘，繳出22分、10助攻、6籃板的全能表現，並在第三節率隊打出瘋狂反撲，然而雷霆全隊7人得分上雙，末節又靠著威廉斯（Jalen Williams）挺身而出飆分，澆熄湖人反攻氣焰，最終紫金大軍以110比119敗給雷霆，三連勝也遺憾畫下句點。

湖人今對決雷霆，雙方主將唐西奇（Luka Doncic）與吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續缺陣，上半場雷霆憑藉優異的板凳深度與外線火力取得領先，喬（Isaiah Joe）、湖人舊將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）聯手發威，幫助雷霆在半前兩節打完時取得67比58領先。

易籃後，詹姆斯發揮領袖本色，單節豪取10分並多次助攻隊友，帶領湖人轟出一波15比1的恐怖進攻高潮、徹底撕裂雷霆防線。然而，雷霆隨後穩紮穩打，在三節結束時以93比91搶回微幅領先。

末節決戰，雙方陷入白熱化拉鋸，詹姆斯雖在關鍵時刻強硬突破灌籃，但在雷霆年輕球員高壓防守與體力消耗下，詹皇在最後關頭顯露疲態，一度出現兩罰不中以及三分球籃外空心的狀況，反觀雷霆先靠著哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）補灌得分要回領先，威廉斯（Jalen Williams）此時也跳出來搶分一人連拿7分拉開分差，最終湖人追分無果，以9分之差落敗。

湖人此役有6人得分雙位數，其中詹姆斯繳出全隊最高22分10助攻另有6籃板，即便球隊未能帶走勝利，詹姆斯在此役展現的統治力依舊讓紀錄冊蓬蓽生輝，他成為NBA 歷史上首位在41歲後能夠連三戰送出雙位數助攻的球員。同時，他亦刷新了聯盟紀錄，成為單場至少拿下20分與10助攻的最年長球員，此外，這場比賽也是他40歲後累計第26次達成「雙十」數據，這項數據同樣位居NBA歷史首位。

除了詹姆斯外，史馬特（Marcus Smart）繳出19分、3籃板、2抄截，里夫斯（Austin Reaves）16分、7助攻，八村蕾則是挹注12分、5籃板。

雷霆方面，末節跳出來接管比賽的威廉斯最後進帳23分、3籃板，喬三分球8投4中拿下次高19分，卡魯索面對老東家湖人也有17 分，霍姆格倫（Chet Holmgren）則有13分、10籃板。