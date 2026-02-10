麵包超人降臨台北！戰神3月聯名主題日登場、熱力席套票限量開搶

▲▼臺北戰神攜手麵包超人3月打造聯名主題日。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

陪伴無數家庭成長的麵包超人，以溫暖、勇敢與分享精神深植人心，其所傳遞的「守護」價值，也與戰神在球場上強調團隊合作、彼此陪伴的信念不謀而合。臺北台新戰神於3月21、22、28、29日主場賽事推出麵包超人聯名主題日《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》，球場入口將有巨大麵包超人迎接大家入場，場內同步打造主題拍照區，最受喜愛的主角麵包超人也將舉辦拍照會，讓大小朋友留下合影回憶，主題日並同步推出限時聯名雙人套票組，讓籃球賽事成為全家共度週末的溫馨時光。

臺北戰神x麵包超人聯名雙人套票組為熱力席限定雙人方案，售價 3,000 元，將於2月12日12:00至2月16日23:59限時線上販售，每場次限量50組。除享有門票兩張外，亦包含麵包超人和夥伴們合照參加權，可與麵包超人合影，此外3/21、28細菌人、3/28紅精靈加碼登場合影，還有聯名T-shirt、扭蛋與貼紙包等專屬贈品，等你收藏。

▲臺北戰神攜手麵包超人3月打造聯名主題日。（圖／臺北台新戰神提供）

戰神於主場亦設置深受家長好評的「小小戰神遊戲場」，規劃多樣兒童體驗內容，包含電動車乘坐、積木與畫畫等遊戲，讓孩子們在安全空間中盡情活動，二寶爸黃聰翰大讚：「一定要帶小朋友來放電，每次都玩到不想回家。」讓看球成為全家共享的週末行程。

臺北戰神3至4月主場賽事門票將於2月12日(四)中午12:00同步開賣，台新卡及新光卡卡友不分線上與現場皆可享9折優惠；線上預售票另提供學生與臺北市民購票77折，並於指定區域推出揪團同行買二送一、買三送一方案，學生族群加碼可享2F普通席買一送一。

