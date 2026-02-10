運動雲

154公里引熱議！舒治浩笑回那是快樂槍　也談春訓調整與新季目標

▲王奕翔、舒治浩。（圖／樂天桃猿提供）

▲舒治浩。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿在10日與羅德海洋的交流賽中，以4比2拿下一場精彩的逆轉勝，此役9局登板關門的舒治浩成為比賽焦點之一，最快球速一度測到154公里，但他賽後則是笑說：「沒有沒有，那是快樂槍。」

本場比賽關鍵出現在7局上，何品室融再滿壘之際選到四壞球擠回追平分，接著許賀捷靠野手選擇上壘、邱鑫選到保送送回超前分，隨後羅德投手暴投再奉送1分，桃猿單局灌進3分，4比2反超。

牛棚方面，林子崴、賴威誠與陳克羿、王奕翔到舒治浩輪番登板，合力封鎖對手打線，守住勝果。

擔任9局終結任務的舒治浩談到被測到154公里，先是否認「刷」到新高，並透露自己進職棒後最快大約是152公里，「也是春訓的時候，春訓的時候都比較強，賽季的時候就有點掉下來。」

隨後他也提到今年春訓刻意調整節奏，「教練說我春訓的時候都會衝很快，今年有特別設定，春訓的時候盡量慢一點，就慢一點；因為我覺得我進度一下子可以很快，一下子就拉上來，所以今年會放慢腳步。」

談到過去「春訓衝太快」是否影響體能，舒治浩坦言體能不至於出問題，但賽季初期容易累積疲勞，「可能春訓的時候衝很快，賽季剛開始一兩個月之後，就沒辦法再待在一軍。」

▲舒治浩。（圖／樂天桃猿提供）

至於此役臨場狀況，他表示身體感覺不錯，且自己反而喜歡熱鬧的氛圍，「我比較喜歡那種大家很吵的感覺，因為我會比較亢奮。」他也笑說不喜歡太安靜，「很安靜我會越來越緊張，但聲音很大聲我就會越來越嗨。」

雖然交流賽勝負重要程度稍低，但舒治浩仍相當重視第9局登板的機會，他透露投手教練黃偉晟一開始就提醒，「第9局有贏就要丟。」面對高水準對手，他也希望把最好的一面展現出來，「雖然這場比賽勝負不重要，但對面是那麼好的選手，當然也會想要展現自己最好的一面給他們看。」

舒治浩也談到黃偉晟對自己的幫助，直言教練相當用心，常在練習後留下來針對個別狀況加強，並透過影片找出不足，「他會看影片，讓我們知道身體哪裡不足，然後針對每個人的缺點去寫一些東西來彌補，所以我覺得教練對我們來說有很大的幫助。」

展望新球季，他目標明確，希望能長期站穩一軍，「前幾年我都有機會在一軍，但我沒有辦法很長久的待在一軍；我希望今年可以在一軍為球隊做貢獻，不管是丟什麼角色，只要能一直待在上面對我來說都是一個進步。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

