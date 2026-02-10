運動雲

何品室融4次上壘+撲接成亮點　：去年季後賽信心是最大收穫

▲何品室融。（圖／桃猿提供）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿10日靠第7局把握保送與暴投單局攻下3分完成逆轉，終場4比2擊敗羅德奪勝。其中何品室融不僅單場4次上壘，守備端也有一次精彩外野撲接，成為比賽亮點之一；他賽後坦言，去年季後賽的高張力經驗，讓他面對這種國際交流賽時更放得開，「信心」是最大收穫。

何品室融表示，季後賽帶來的壓力與一般比賽完全不同，「季後賽是一個高張力的比賽，那種壓力是完全不同的。」也因為經歷過那樣的強度，再回到交流賽的舞台，反而能更自在發揮，「當你經歷過那樣的壓力後，再來打這種交流賽，心情會放鬆很多，可以更自在的發揮。」他也表示如果是以前的自己，可能會更緊張、放不開。

除了打擊端在關鍵局面替球隊擠回追平分，何品室融在外野的撲接同樣受到關注。他透露，過去他的守備評價一直都不高，因此進到球隊第一年就給自己很高標準，「做了很多基礎訓練。」他也感謝外野教練在判斷與接球技巧上的指導，讓他在心態更放鬆後，敢做出更積極的守備動作。

談到那次撲接當下的判斷，何品室融直言那不是「想一下」的選擇，而是跑動中的瞬間反應，「要撲或不撲就在一瞬之間。」他認為，現在信心更足，才會在關鍵時刻下意識選擇拚下去，此外他也補充，那球落點其實尷尬，但他當下覺得「有機會」就決定嘗試。

何品室融也強調，即使交流賽性質不同，但對年輕球員與自己而言仍是很好的練習與挑戰機會，「我覺得這是一個很好的練習機會，可以多去挑戰和嘗試。」

