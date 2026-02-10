運動雲

桃猿交流賽7局灌3分逆轉羅德　鄭兆行：年輕球員很好的磨練

▲樂天桃猿喜迎逆轉勝。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿10日在石垣市營球場與羅德海洋進行交流賽首戰，桃猿在前段落後情況下，靠著第7局把握保送、暴投等機會單局攻下3分完成逆轉，終場以4比2奪勝；賽後桃猿二軍總教練鄭兆行肯定投手群穩住戰局，也直言這場雖是交流賽，但對年輕球員是「增加信心很好的磨練」。

桃猿開賽遭羅德先發左投吉川悠斗壓制，前兩局6上6下吞下5次三振；羅德則在2局下率先突破，金田優太失誤上壘後，岡大海安打串聯攻勢，立松由宇敲出帶2分打點安打，羅德取得2比0領先。

桃猿3局下換上林子崴登板，連飆3K穩住局面成功止血；鄭兆行賽後稱讚林子崴的投球智慧，「他就是玩人家的節奏，很聰明的一個投手。」同時也點名牛棚後段王奕翔、舒治浩表現到位，非常不錯。

7局上桃猿代打陳佳樂、劉子杰接連敲安，鍾玉成選到保送攻佔滿壘，何品室融再選到保送擠回追平分；接著許賀捷靠野手選擇上壘，邱鑫選到保送送回超前分，隨後羅德投手再發生暴投，桃猿單局灌進3分，以4比2反超。

鄭兆行表示，球隊開局確實有些緊繃，「有點太過於忙碌，不過後面就比較好了。」他也指出，面對日本球隊等級投手的球速與品質，對年輕球員是很好的課題，「我們也是要能夠去應付那種投手，才有能力真的能站穩。」

談到戰術執行，鄭兆行肯定球員落實教練團設定，「教練給的指令、設定的東西，他們也都有很認真去執行，就算結果沒有好，我覺得他們今天有做到我們想要做的東西。」

最後鄭兆行也提醒守備仍要更穩定，「有些球都不用處理得這麼緊張，可能就沒有照著自己的節奏去處理球。」

儘管如此，他仍肯定全隊拚勁與向心力，「一開始大家就有想要贏球的那種感覺。」他強調，日本球隊不會隨便打，「看起來是交流賽，但對年輕人來說是增加信心很好的磨練，這場打下來，信心會增加不少，尤其是投手部分。」

