何品室融單場4上壘！桃猿第7局上演逆轉秀　4比2退羅德摘勝

▲何品室融。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿與羅德海洋10日在石垣市營球場進行交流賽首戰（G1），桃猿軍靠著第7局把握保送與對手暴投一口氣攻下3分完成逆轉，加上牛棚聯手封鎖，終場4比2擊敗羅德海洋，在交流賽首戰開出紅盤。

樂天打線開賽遭羅德先發吉川悠斗壓制，前兩局6上6下且吞下5次三振，反觀羅德在2局下率先突破，金田優太靠失誤上壘後，岡大海安打串聯攻勢，隨後立松由宇敲出帶有2分打點的安打，幫助羅德取得2比0領先。

桃猿3局上雖靠曾冠傑安打與對手失誤站上壘包，但未能把握得分機會；3局下換上林子崴登板，他連飆3次三振穩住戰局，也替球隊止血。

▲林子崴。（圖／樂天桃猿提供）



比賽轉折出現在6局上，鍾玉成與何品室融連續安打開路，許賀捷補上適時安打帶有1分打點，桃猿追成1比2，無奈隨後攻勢在本壘遭觸殺中斷。

關鍵7局上桃猿展開反攻，代打陳佳樂、劉子杰接連敲安，加上鍾玉成選到保送攻佔滿壘，何品室融冷靜選到四壞球擠回追平分；接著許賀捷靠野手選擇上壘，邱鑫再選到保送送回超前分，隨後羅德投手發生暴投再失1分，桃猿單局攻下3分，以4比2反超。

桃猿牛棚接力守成，林子崴、賴威誠與陳克羿、王奕翔、舒治浩輪番登板封鎖羅德打線，7至9局皆未失分；終場樂天桃猿就以4比2收下勝利。

▲許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）