大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

▲活塞黃蜂爆發全武行，最後有4位球員遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社） 

▲活塞黃蜂爆發全武行，最後有4位球員遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA東區龍頭底特律活塞作客夏洛特，挑戰正處於9連勝巔峰的黃蜂，未料此役雙方竟然在第三節上演「全武行」大亂鬥，最終導致4名球員遭驅逐出場，而黃蜂總教練李伊（Charles Lee）也在最末節因為不滿裁判判決遭驅逐。不過活塞在一哥坎寧安（Cade Cunningham）沒受到衝突影響，全場轟下33分冷靜領軍，幫助球隊以110比104險勝黃蜂，終結對手的9連勝神話。

整起衝突爆發於第三節還剩下7分多鐘時，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）在一次上籃中遭到黃蜂中鋒迪亞巴特（Moussa Diabaté）犯規，兩人隨即面對面對峙，杜倫情緒失控先出右手掌擊迪亞巴特臉部，後者立刻衝上前反擊，現場隨即陷入混亂。

活塞前鋒哈里斯（Tobias Harris）試圖從後方「鎖喉」制伏迪亞巴特，卻引發黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）的不滿並向杜蘭揮拳，杜倫也毫不示弱予以回擊，而原本待在板凳區、脾氣火爆的活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）竟直接爆衝進場內推打布里吉斯，導致衝突再次升級。

▲活塞黃蜂爆發全武行，最後有4位球員遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼活塞黃蜂爆發全武行，最後有4位球員遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞黃蜂爆發全武行，最後有4位球員遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

裁判在檢視長達數分鐘的回放後，決定將參與鬥毆的杜倫、史都華、迪亞巴特、布里吉斯全數驅逐出場。第四節，黃蜂總教練李伊（Charles Lee）也因不滿裁判判決爆氣開噴，同樣遭到逐出場外。

開賽黃蜂先發制人，靠著新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）與米勒（Brandon Miller）的火力取得領先，活塞坎寧安首節7投1中、手感冰冷，但次節他迅速調整，開啟無解的得分模式，上半場即攻下19分，帶領活塞以61比57反超進入下半場。

第三節亂鬥過後，活塞並未受情緒影響，反倒打出一波9比0攻勢，坎寧安與射手羅賓森（Duncan Robinson）聯手將領先擴大至16分。儘管黃蜂庫尼普爾在末節瘋狂反撲，並成功將分差縮小至4分，但坎寧安在關鍵時刻的穩定罰球，確保了最終的勝利。

坎寧安此役繳出33分、9籃板、7助攻，羅賓森10投8中，也有18分進帳，杜倫在被驅逐前則是拿下15分、5籃板。黃蜂部分米勒（Brandon Miller）是全隊最高，新秀庫尼普爾表現也依舊亮眼，單場轟進5記三分球砍下20分，此役也達成生涯1000分里程碑，小博爾（LaMelo Ball）雖然也有20分、4籃板、4助攻，但全場22投僅8中，效率欠佳。

關鍵字： 標籤:活塞黃蜂NBA亂鬥坎寧安

