中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

▲中華隊練習賽。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於 3 月正式開打，為讓選手提前進入比賽狀態，並實際感受球迷進場的實戰氛圍，中華隊將於 2 月 13、14 日在 高雄澄清湖棒球場舉辦自辦練習賽，並邀請 台鋼雄鷹擔任對手。兩場賽事皆開放球迷免費進場觀賽（僅收取票券平台手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，近距離感受中華隊球星風采，一同為 Team Taiwan 加油打氣。

本次自辦練習賽門票將於 2 月 11 日中午 12 點起，在 ibon 售票系統開放索取，每人限領 2 張，僅收取票券平台手續費 30 元，免費票券嚴禁轉售。觀眾席僅開放內野區域，13 日（平日）中午開放內野下層共 6,000 席；14 日（假日）中午則開放內野上下層，合計 12,000 席，其中下層為對號入座，上層為自由入座。

兩場比賽皆於 下午 1 點開打，並於 中午 12 點開放球迷入場。由於賽事屬於練習賽性質，教練團將視現場狀況進行人員調度與戰術模擬，相關安排以實際執行為主。

中華隊表示，這次自辦練習賽是以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰，進一步磨合整體戰力，同時讓球員感受球迷進場的熱烈氛圍。誠摯邀請球迷朋友進場力挺，一起與 Team Taiwan 攜手迎接即將到來的世界棒球經典賽。