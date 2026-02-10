運動雲

>

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

▲▼中華隊練習賽。（圖／中職提供）

▲中華隊練習賽。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於 3 月正式開打，為讓選手提前進入比賽狀態，並實際感受球迷進場的實戰氛圍，中華隊將於 2 月 13、14 日在 高雄澄清湖棒球場舉辦自辦練習賽，並邀請 台鋼雄鷹擔任對手。兩場賽事皆開放球迷免費進場觀賽（僅收取票券平台手續費），歡迎球迷朋友踴躍進場，近距離感受中華隊球星風采，一同為 Team Taiwan 加油打氣。

本次自辦練習賽門票將於 2 月 11 日中午 12 點起，在 ibon 售票系統開放索取，每人限領 2 張，僅收取票券平台手續費 30 元，免費票券嚴禁轉售。觀眾席僅開放內野區域，13 日（平日）中午開放內野下層共 6,000 席；14 日（假日）中午則開放內野上下層，合計 12,000 席，其中下層為對號入座，上層為自由入座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩場比賽皆於 下午 1 點開打，並於 中午 12 點開放球迷入場。由於賽事屬於練習賽性質，教練團將視現場狀況進行人員調度與戰術模擬，相關安排以實際執行為主。

中華隊表示，這次自辦練習賽是以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰，進一步磨合整體戰力，同時讓球員感受球迷進場的熱烈氛圍。誠摯邀請球迷朋友進場力挺，一起與 Team Taiwan 攜手迎接即將到來的世界棒球經典賽。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

【鈔票驚魂記】黃金獵犬叼走1000塊　爸爸秒用餅乾贖回XD

熱門新聞

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強

2NBA爆大亂鬥　活塞斷黃蜂9連勝

3紅襪6人交易補強內野　鄭宗哲落腳新東家面臨競爭

4徐若熙撞臉谷川原　鷹迷新話題

5張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

最新新聞

1夢想家「詹姆斯」奪單週MVP

2詹皇22分10助攻再寫3狂紀錄！

3桃猿第7局上演逆轉秀4比2退羅德

4NBA爆大亂鬥　活塞斷黃蜂9連勝

5羅德前5局2比0領先桃猿

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366