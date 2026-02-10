運動雲

高中木聯／吳杰叡飆速近150公里吸睛　台南海事9比0擊退高苑工商

▲先發投手吳杰叡5局無失分好投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南海事今（10日）在高中木棒聯賽第三階段首戰火力全開，全場敲出 11 支安打，搭配先發投手吳杰叡 5 局無失分的優質表現，提前 5 局以 9 比 0 擊退高苑工商，順利拿下第三階段首勝。

比賽前兩局雙方互有攻防、未能破蛋，海事在 3 局上率先突破僵局，鄭宇致、陳鑫安接連擊出二壘安打，各送回壘上隊友，先馳得點。4 局上海事再度展開猛攻，高苑投手一開局連投兩次保送後換投，仍未能止血，海事以內野安打攻佔滿壘，隨後劉祈鞍、鄭宇致、陳品皓、陳鑫安、陳揚文連續安打串聯，一口氣灌進 7 分，奠定勝基。

投手方面，高二右投吳杰叡展現王牌身手，用 85 球完投 5 局，僅被敲出 3 支安打，送出 4 次三振、1 次保送，最快球速來到 149 公里，成功拿下勝投。總教練田家銘表示，近期與高苑交手頻繁，加上吳杰叡在第三階段只安排這一場先發，因此讓他全力發揮，「今天球速、球種都很到位，第四階段會再安排他先發。」

打線方面，海事第二棒鄭宇致表現最為亮眼，單場 4 打數 3 安打、貢獻 3 分打點。田家銘指出，鄭宇致從第二階段第二戰至今，已連續 3 場比賽繳出猛打賞，屬於中長程型打者，助攻能力相當出色。高三的鄭宇致則表示，這是自己最後一次參加木棒聯賽，希望以團隊為優先，個人成績並非首要考量，「這幾場打出信心，也會考慮投入中職選秀。」

順利開胡後，台南海事也搶得晉級先機，田家銘強調，球隊目標仍是拿下分組第一，盼在第四階段抽籤時取得更有利的位置，持續朝更高目標邁進。

關鍵字： 台南海事吳杰叡鄭宇致高中木棒高苑工商

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

