塞爾提克王牌回歸在即？「運動員絕症」才9個月　坦圖已去G聯盟訓練

波士頓塞爾提克9日發出震撼消息，就是陣中明星前鋒坦圖（Jayson Tatum）在經歷去年5月阿基里斯腱斷裂的重大傷勢後，正式邁出回歸賽場的關鍵一步，球團指出，塔圖姆今日被指派參加下屬發展聯盟緬因塞爾提克進行訓練，在練習結束後就立即被召回波士頓，不過距離他受傷只過去了約9個月，遠遠低於一般球員需要12個月的恢復週期，消息一出也引發外界震驚。

27歲的塔圖姆是在去年5月與紐約尼克隊的東區準決賽第四戰中受傷，當時他痛苦倒地的一幕讓波士頓球迷感到心碎，塞爾提克2024-25賽季的爭冠路也畫下句點。

然而，塔圖姆在復健過程中的展現了驚人韌性，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，坦圖先前已經與教練團進行了多場受控的5對5訓練賽，今日下放至G聯盟參加練習，象徵著他的對抗強度已經提升至新的層級，儘管球團強調目前尚無確切的比賽復出時間表，且仍需達成多項基準點並獲得醫療團隊100%的許可，但目前的進度顯然大幅超前外界預期。

雖然回歸在即，但塔圖姆本人對於復出的時機點表現得相當審慎且充滿掙扎，他在近日參與《Pivot Podcast》時坦言，目前的塞爾提克隊在缺少他的情況下，已經建立起了一套成功且穩定運作組織內容。

「這是我每天都在思考的事情，隊友們在沒有我的情況下打了50多場比賽，他們目前以34勝19負排在東區前三，打得非常成功。在我經歷重傷後，要在賽季進行了50到60場比賽時強行融入，這會看起來像什麼樣子？這顯然會有挑戰。這是我過去兩週左右，老實說每天都在思考的事情。」

坦圖有這樣的想法其實無可厚非，畢竟在他缺席期間，綠衫軍未如外界預測般擺爛，反而展現了深厚的陣容深度，布朗（Jaylen Brown）迎來生涯巔峰，場均貢獻29.5分與7籃板，穩坐球隊核心並順利入選明星賽；後衛雙槍懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）的進攻火力也顯著增加，兩人場均得分皆突破17分大關。此外，球隊在不到一週前透過交易獲得全明星中鋒「白魔獸」弗塞維奇（Nikola Vucevic），進一步強化了禁區實力。

不過日前塞爾提克主場以89比111慘敗給同城尼克，但這場失利也提醒波士頓，想在季後賽更進一步，確實需要健康的坦圖回歸坐鎮，若坦圖能在季後賽前回到上季場均26.8分、8.7籃板、6助攻的狀態，賽爾提克絕對是總冠軍最強而有力競爭者。