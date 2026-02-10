運動雲

>

塞爾提克王牌回歸在即？「運動員絕症」才9個月　坦圖已去G聯盟訓練

▲▼塞爾提克坦圖、尼克布朗森、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

波士頓塞爾提克9日發出震撼消息，就是陣中明星前鋒坦圖（Jayson Tatum）在經歷去年5月阿基里斯腱斷裂的重大傷勢後，正式邁出回歸賽場的關鍵一步，球團指出，塔圖姆今日被指派參加下屬發展聯盟緬因塞爾提克進行訓練，在練習結束後就立即被召回波士頓，不過距離他受傷只過去了約9個月，遠遠低於一般球員需要12個月的恢復週期，消息一出也引發外界震驚。

27歲的塔圖姆是在去年5月與紐約尼克隊的東區準決賽第四戰中受傷，當時他痛苦倒地的一幕讓波士頓球迷感到心碎，塞爾提克2024-25賽季的爭冠路也畫下句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖去年遭遇阿基里斯腱撕裂重傷。（圖／達志影像／美聯社）

然而，塔圖姆在復健過程中的展現了驚人韌性，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，坦圖先前已經與教練團進行了多場受控的5對5訓練賽，今日下放至G聯盟參加練習，象徵著他的對抗強度已經提升至新的層級，儘管球團強調目前尚無確切的比賽復出時間表，且仍需達成多項基準點並獲得醫療團隊100%的許可，但目前的進度顯然大幅超前外界預期。

雖然回歸在即，但塔圖姆本人對於復出的時機點表現得相當審慎且充滿掙扎，他在近日參與《Pivot Podcast》時坦言，目前的塞爾提克隊在缺少他的情況下，已經建立起了一套成功且穩定運作組織內容。

「這是我每天都在思考的事情，隊友們在沒有我的情況下打了50多場比賽，他們目前以34勝19負排在東區前三，打得非常成功。在我經歷重傷後，要在賽季進行了50到60場比賽時強行融入，這會看起來像什麼樣子？這顯然會有挑戰。這是我過去兩週左右，老實說每天都在思考的事情。」

坦圖有這樣的想法其實無可厚非，畢竟在他缺席期間，綠衫軍未如外界預測般擺爛，反而展現了深厚的陣容深度，布朗（Jaylen Brown）迎來生涯巔峰，場均貢獻29.5分與7籃板，穩坐球隊核心並順利入選明星賽；後衛雙槍懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）的進攻火力也顯著增加，兩人場均得分皆突破17分大關。此外，球隊在不到一週前透過交易獲得全明星中鋒「白魔獸」弗塞維奇（Nikola Vucevic），進一步強化了禁區實力。

不過日前塞爾提克主場以89比111慘敗給同城尼克，但這場失利也提醒波士頓，想在季後賽更進一步，確實需要健康的坦圖回歸坐鎮，若坦圖能在季後賽前回到上季場均26.8分、8.7籃板、6助攻的狀態，賽爾提克絕對是總冠軍最強而有力競爭者。

關鍵字： 塔圖姆塞爾提克復出阿基里斯腱NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

中華隊練習賽免費開放球迷　13、14日澄清湖自辦練習賽索票辦法曝

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

熱門新聞

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

大場面！NBA爆嚴重大亂鬥4球員遭驅逐　活塞斷了黃蜂9連勝

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強

2NBA爆大亂鬥　活塞斷黃蜂9連勝

3紅襪6人交易補強內野　鄭宗哲落腳新東家面臨競爭

4徐若熙撞臉谷川原　鷹迷新話題

5張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

最新新聞

1夢想家「詹姆斯」奪單週MVP

2詹皇22分10助攻再寫3狂紀錄！

3桃猿第7局上演逆轉秀4比2退羅德

4NBA爆大亂鬥　活塞斷黃蜂9連勝

5羅德前5局2比0領先桃猿

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366