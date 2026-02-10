運動雲

悍將強化運科春訓！日本團隊進駐基地追蹤檢測　前阪神防護員交流

▲Nextbase來到悍將春訓進行球員檢測。（圖／富邦悍將提供）

▲2026Nextbase來台悍將春訓檢測訓練計劃。（圖／富邦悍將提供，下同）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將目前於稻江基地展開春訓，持續強化科學化訓練內容。本週特別邀請日本 NextBase 訓練團隊來台進駐基地，透過科學數據協助選手提升訓練效率，並進行過往訓練成果的追蹤檢測；同時，也邀請擁有 23 年日本職棒防護經驗的前阪神虎資深防護員 小滝康樹 來台客座，與悍將防護團隊及教練團進行交流。

悍將球團與日本 NextBase 訓練機構已連續第二年合作。繼去年休季期間持續派員前往日本基地訓練與調整後，今年春訓更進一步邀請 NextBase 團隊來台，除了針對先前已受訓球員進行數據追蹤與訓練調整外，也同步為尚未參與檢測的選手進行個人化數據分析，量身訂製專屬訓練計畫，提供後續訓練方向與發展建議，並與教練團進行經驗交流與回饋分享。

（圖／富邦悍將提供）

此外，執行副領隊林威助也邀請前阪神虎資深防護員小滝康樹來台客座春訓。擁有 23 年日本職棒防護資歷的小滝康樹，不僅具備豐富的臨床與施術經驗，亦取得伸展輔助工具專利，並曾出版著作分享其多年職棒防護心得。

此次來台期間，小滝康樹與悍將防護團隊進行深入的經驗分享與技術示範，期盼透過頂尖的復健與伸展技術，協助球員維持最佳身體狀態並有效預防運動傷害。他也與昔日阪神虎成員、現任悍將執行副領隊林威助及教練福永春吾再度相聚，彼此交流近況。

（圖／富邦悍將提供）

林威助執行副領隊表示，建立系統化的技術養成與防護體系，是球隊長遠發展的關鍵。透過導入科學數據檢測與防護觀念的交流，能讓教練團與選手在訓練上達成更高效率的溝通，並透過實質回饋，讓每一位悍將球員都能在最精確的輔助下發揮潛能，迎接 2026 賽季的挑戰。

（圖／富邦悍將提供）

【太疲勞了】BMW豪華轎跑清晨「插水溝」駕駛自撞先回家睡涉肇逃

