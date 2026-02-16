運動雲

>

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

體育中心／綜合報導

「贏日本的剎那，現在想起來還是很亢奮！」曾經在奧運殿堂上連續擊敗日本隊，勇奪銀牌的旅日名將－郭李建夫，招牌的指叉球讓日本打者絕望揮空的畫面，是許多棒球迷至今仍津津樂道的名場面。92年巴賽隆納奧運賽場上，中華隊憑藉一「夫」當關，１８局僅失兩分的鬼神成績，拿下棒球成為奧運正式比賽項目後的第一面銀牌。郭李建夫回憶當年腎上腺素讓自己場上還不知道怕，直到奪牌回國後，看見萬人空巷的歡迎畫面，那一刻才感受到奧運銀牌對國球的意義，果然「銀」球治百病。

▲亞錦賽中華隊總教練郭李建夫。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 郭李建夫受訪時提到，過去征戰奧運賽場與日本職棒的經驗，日後都成為總教練生涯中重要的養分。（圖／記者林敬旻攝）

名噪一時的日本殺手，一度引發台日職棒界的搶人大戰，最後進入日職名門阪神虎，回台後更以頭號王牌之姿加入中信鯨隊。但長年披掛國家隊戰袍與日台職棒賽事洗禮，郭李建夫談到職業生涯長年跟傷痛一起生活，終究告別職棒賽場後，毅然選擇投入開南大學棒球隊，開啟執教生涯。對郭李建夫來說，「傳承」是棒球第二人生中最重要的使命。

▲郭李建夫業配專題。（圖／ETTODAY提供）

▲ 褪下球衣後，郭李建夫認為「傳承」是第二人生最大使命。（圖／ETTODAY提供，下同）

郭李建夫接受ETtoday專訪時，談到擔任國家隊總教練，帶過陳傑憲、宋家豪拿下U21金牌，尤其是首屆子弟兵王鏡銘成為中華職棒新人王與台灣大賽ＭＶＰ，難掩得意的神情，直呼看著球員不斷成長才是內心最驕傲的成就。即便並非所有球員都能登上職棒最高殿堂，但郭李建夫仍以過來人經驗，幫助無論旅外菁英，亦或是一般學生選手轉換跑道，進入台灣基層擔任棒球教練、裁判，以及投身運動相關領域。郭李建夫深信惟有不斷將好的事情延續，才能讓台灣棒球發展一棒接一棒，傳承更長遠的發展。

12強冠軍之後，許多球迷熱議「台灣與日本的棒球差距？」郭李建夫坦言，自己在大專棒球耕耘多年，日本人才庫的源源不絕，才是台灣最大的落差。身為國家隊教練每年都在煩惱旅外球員母隊是否放行，投球限制等困境下，如何持續增強各層級棒球實力，從國小、高中到大學更有競爭力，未來在挑選國家隊人才時，可以更多不同類型選手組成，才是台灣棒球想要擠身世界強者之林的最佳解答。

▲郭李建夫業配專題。（圖／ETTODAY提供）

▲ 郭李建夫坦言，台日棒球人才庫的落差，才是實力最大差距。

看著近年來迎來大巨蛋與職棒熱潮，郭李建夫特別提及企業投入的重要性。尤其感謝像是中國信託60年來對於棒球不遺餘力的贊助，從三級棒球、黑豹旗到職棒中信兄弟的支持，給予球隊不只是資源，訓練及硬體設備的投入。能夠以大企業的角度，在社會上登高一呼，讓許多大企業更願意投入支持台灣棒球，更是台灣棒球再創佳績，躍上國際版面的重要推手。

面對今年三月棒球迷引頸期盼的2026世界棒球經典賽，郭李建夫指出，實力差距是嘴巴在講，球是圓的，短期盃賽結果打了才知道。像是12強賽事中，「玉米」林昱珉霸氣十足的大將之風讓郭李建夫印象深刻。當初在大學時期指導林昱珉時，見識到他不怯場，獨當一面的氣勢，認為好的投手就該擁有這樣不服輸的氣勢，也相信這樣選手越來越多，台灣在國際賽場上一定能拿下超乎想像的好成績。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

【浪漫回憶殺】老公情人節播自剪告白影片！老婆被感動泛淚QQ

熱門新聞

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

2洋基164公里火球男震撼春訓

3WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

4WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

5官網視台灣黑馬　夢幻隊有陳傑憲

最新新聞

1重點看管？卡斯提亞諾斯新座位熱議

2當WBC中華隊後盾　運動部補助6400萬

3大谷、山本都在看　佐佐木朗希飆159

4冬奧1萬枚保險套用光　官員笑曝原因

5達比修有合約暫緩！教士GM：回來再談

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366