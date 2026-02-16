差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

體育中心／綜合報導

「贏日本的剎那，現在想起來還是很亢奮！」曾經在奧運殿堂上連續擊敗日本隊，勇奪銀牌的旅日名將－郭李建夫，招牌的指叉球讓日本打者絕望揮空的畫面，是許多棒球迷至今仍津津樂道的名場面。92年巴賽隆納奧運賽場上，中華隊憑藉一「夫」當關，１８局僅失兩分的鬼神成績，拿下棒球成為奧運正式比賽項目後的第一面銀牌。郭李建夫回憶當年腎上腺素讓自己場上還不知道怕，直到奪牌回國後，看見萬人空巷的歡迎畫面，那一刻才感受到奧運銀牌對國球的意義，果然「銀」球治百病。

▲ 郭李建夫受訪時提到，過去征戰奧運賽場與日本職棒的經驗，日後都成為總教練生涯中重要的養分。（圖／記者林敬旻攝）

名噪一時的日本殺手，一度引發台日職棒界的搶人大戰，最後進入日職名門阪神虎，回台後更以頭號王牌之姿加入中信鯨隊。但長年披掛國家隊戰袍與日台職棒賽事洗禮，郭李建夫談到職業生涯長年跟傷痛一起生活，終究告別職棒賽場後，毅然選擇投入開南大學棒球隊，開啟執教生涯。對郭李建夫來說，「傳承」是棒球第二人生中最重要的使命。

▲ 褪下球衣後，郭李建夫認為「傳承」是第二人生最大使命。（圖／ETTODAY提供，下同）

郭李建夫接受ETtoday專訪時，談到擔任國家隊總教練，帶過陳傑憲、宋家豪拿下U21金牌，尤其是首屆子弟兵王鏡銘成為中華職棒新人王與台灣大賽ＭＶＰ，難掩得意的神情，直呼看著球員不斷成長才是內心最驕傲的成就。即便並非所有球員都能登上職棒最高殿堂，但郭李建夫仍以過來人經驗，幫助無論旅外菁英，亦或是一般學生選手轉換跑道，進入台灣基層擔任棒球教練、裁判，以及投身運動相關領域。郭李建夫深信惟有不斷將好的事情延續，才能讓台灣棒球發展一棒接一棒，傳承更長遠的發展。

12強冠軍之後，許多球迷熱議「台灣與日本的棒球差距？」郭李建夫坦言，自己在大專棒球耕耘多年，日本人才庫的源源不絕，才是台灣最大的落差。身為國家隊教練每年都在煩惱旅外球員母隊是否放行，投球限制等困境下，如何持續增強各層級棒球實力，從國小、高中到大學更有競爭力，未來在挑選國家隊人才時，可以更多不同類型選手組成，才是台灣棒球想要擠身世界強者之林的最佳解答。

▲ 郭李建夫坦言，台日棒球人才庫的落差，才是實力最大差距。

看著近年來迎來大巨蛋與職棒熱潮，郭李建夫特別提及企業投入的重要性。尤其感謝像是中國信託60年來對於棒球不遺餘力的贊助，從三級棒球、黑豹旗到職棒中信兄弟的支持，給予球隊不只是資源，訓練及硬體設備的投入。能夠以大企業的角度，在社會上登高一呼，讓許多大企業更願意投入支持台灣棒球，更是台灣棒球再創佳績，躍上國際版面的重要推手。

面對今年三月棒球迷引頸期盼的2026世界棒球經典賽，郭李建夫指出，實力差距是嘴巴在講，球是圓的，短期盃賽結果打了才知道。像是12強賽事中，「玉米」林昱珉霸氣十足的大將之風讓郭李建夫印象深刻。當初在大學時期指導林昱珉時，見識到他不怯場，獨當一面的氣勢，認為好的投手就該擁有這樣不服輸的氣勢，也相信這樣選手越來越多，台灣在國際賽場上一定能拿下超乎想像的好成績。

