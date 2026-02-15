WBC絕非「志在參加」高英傑盼串聯各界資源投入　讓世界看見台灣

體育中心／綜合報導

2026世界棒球經典賽進入倒數階段，美媒《CBS Sports》點名台灣實力在20之球隊中僅排名第18，並給予「志在參加」(Just happy to be here）評價，引發各界對台灣與世界列強差距的熱烈討論。針對台灣棒球到底差日美多遠，曾經歷台灣棒球三冠王榮景的中信育樂副董事長高英傑接受專訪時指出，台灣棒球天賦人才濟濟，如何凝聚各界共識，避免多頭馬車，才是讓台灣登上棒球列強的重要關鍵。

▲回首一甲子棒球人生，高英傑最感念中國信託在北體資源匱乏初期，贊助與北體建教合作計劃，為培育台灣棒球人才重要搖籃。（圖／ETtoday提供，下同）

曾在70年代，以「強投豪打」領銜台灣奪下「三冠王」榮耀的棒球名將高英傑，回首一甲子棒球人生，認為近年來台灣棒球實力突飛猛進，認為企業對棒球的投入與各界關注，是拿下12強世界冠軍的重要推手。其中特別感念中國信託當年預見台灣未來棒球發展的榮景，開創企業與台北體院的建教合作，無異於在當時棒球資源匱乏的年代，注入寒冬送暖的強心針，開啟企業贊助大專棒球的先河。中國信託與北體的建教合作，也讓更多莘莘學子安心接受更扎實的基礎訓練，並培養出包括「台灣建仔」王建民等眾多棒球好手，登上國際頂尖棒球舞台。

時逢中國信託企業60週年，高英傑難忘當年建教合作期間，辜濓松董事長孜孜不倦要求學生球員必須秉持甲子園精神，不要害怕失敗，秉持奮戰到底，永不放棄的運動家精神，認為勝敗在所難免，但精神與文化才是棒球運動最難能可貴的價值。辜濓松董事長並延續北體這樣的奮戰精神，融入中國信託的企業文化，要求員工與企業內部都應該像個戰士般勇於嘗試，不畏艱難去做對的事。

▲中國信託60周年，期許企業與球隊都應秉持「甲子園精神」，貫徹棒球精神與文化進入企業營運方針。

高英傑副董事長回首一甲子的棒球人生，看盡台灣棒球的高潮迭起，特別指出像中國信託這樣回饋社會，從三級棒球，大專院校，甲組成棒，以至於中信兄弟職棒球隊，完整贊助台灣五級棒球的棒球人才供應鏈。尤其近年投入大量資源在屏東中國信託公益園區棒球場，打造世界等級的球場設備與訓練基地，並導入先進運動科學與一流情蒐管理系統。不但讓球員可以安心訓練，球員與教練有更多資訊可以了解自己的運動體能狀態，以及球賽作戰所需的情報資源，都是台灣棒球進步的重要因素。

▲中國信託打造中國信託公益園區，建立世界標準的訓練基地與運動科學輔助，帶動台灣企業贊助國球先驅。

談到愛徒王建民，高英傑難掩得意的微笑，認為台灣有天賦的選手比比皆是，要出現在大聯盟發光發熱的明星選手並不難，但需要有懂得選手特質的「伯樂」出現。就像當初希望爭取建仔加入的大聯盟球隊眾多，不乏端出比洋基更高簽約金的豪門球隊。但高英傑評估洋基的球隊歷史文化，以及教練等訓練資源是最能提供建仔進步的環境，建議王家可以簽約合作，後續也造就台灣建仔的歷史地位。

▲ 中信育樂副董事長高英傑勉勵台灣球員應加強自我管理，才能當伯樂出現時能一拍即中，造就更多大聯盟舞台的台灣之光。

迎戰2026世界棒球經典賽，高英傑期許台灣球員再創佳績，提到台灣棒球實力距離世界並非遙不可及，像現在棒協辜仲諒理事長串聯各界資源，讓棒協、職棒聯盟以及企業三方目標一致，給予國家隊最完整的後勤補給與專業訓練。扎實的根基與球員的良好自我管理，將是台灣棒球擠身世界列強之林的不二法門。