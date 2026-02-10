山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍王牌山本由伸「超速調整」備戰新球季！日媒綜合指出，山本9日（台灣時間10日）在亞利桑那州格蘭岱爾春訓基地進行首度對媒體較公開的自主訓練，不僅照著個人招牌的「標槍投擲」流程細緻暖身，後段更直接讓捕手蹲捕接球、投出低角度且強度十足的球路。

根據日媒《產經新聞》報導，山本當天先完成例行的標槍訓練，助跑踏步後出手，最遠可將標槍送到約50公尺，且多次落點幾乎集中在同一區域，展現身體協調與動作穩定度。隨後他轉往場上進行傳接球與遠投，最後階段加強投球強度，讓捕手以坐姿、蹲捕狀態接球，球威之強也讓現場目光聚焦。

值得一提的是，這天道奇「三人幫」也首度在本季同場現身。根據《體育報知》報導，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希同時段在同一設施內流汗調整，大谷傳接球很快拉長距離，最遠遠投約90公尺；山本投球尾聲的快球更讓旁邊的佐佐木忍不住停下腳步多看幾眼，形成另類「同框」畫面。佐佐木則以相對放鬆的節奏完成訓練，並與大谷一起傳接球。

此外，同樣把春訓基地設在 Camelback Ranch 的白襪隊日籍強打村上宗隆，也在同一園區進行自主訓練，連兩天到場備戰，包含三壘守備打擊練習與室內打擊籠揮棒。由於道奇與白襪共用主球場、訓練場地分布宛如「隔壁鄰居」，雖然平時交流不多，但在各隊正式報到前，日籍球星提前到位，讓基地搶先熱鬧起來。

隨著3月世界棒球經典賽（WBC）逼近，山本已確定將扛起侍Japan王牌重任，儘管休季因上季征戰後段較短，日媒仍形容他恢復進度順利、調整速度驚人。《產經新聞》也點名，他有望成為日本隊WBC首戰對上台灣隊（3月6日）的先發熱門人選，而山本以「超速」姿態提前進檔。