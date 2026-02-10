運動雲

洋基春訓前交易回多功能野手舒曼　23歲外野新秀二度DFA

▲舒曼（Max Schuemann）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒曼（Max Schuemann）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基在春訓開打前持續調整戰力，台灣時間10日與運動家完成一筆交易，換回具備多守位能力的內野手舒曼（Max Schuemann），並送出20歲右投新秀布爾戈斯（Luis Burgos），進一步補強板凳深度，也為新賽季內野調度增加彈性。

現年28歲的舒曼，上季效力運動家出賽101場，打擊率1成97，貢獻2支全壘打、13分打點，雖然打擊數據不算亮眼，但防守端能勝任二壘、三壘、游擊及三個外野位置，是洋基看重的實用型戰力。放眼近兩個大聯盟賽季，他累積2成12打擊率、9支全壘打、47分打點。

舒曼加入後，預計將與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、羅薩里奧（Amed Rosario）等人競逐出賽機會，德容（Paul DeJong）也以非名單邀請身分參與春訓，使內野與板凳競爭更加激烈。總教練布恩（Aaron Boone）在調度上，也將有更多靈活運用空間。

至於被送往運動家的布爾戈斯，近兩季在洋基小聯盟體系出賽25場、防禦率3.39，2025年於新人聯盟多明尼加夏季聯盟繳出2.44防禦率。洋基同日也進行名單調整，外野手費南德茲（Yanquiel Fernández）被指定讓渡，這是他休季期間第二度遭讓渡，後續仍將配合一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）合約完成，陸續調整40人名單。

費南德茲元旦剛滿 23 歲，卻已用掉三個小聯盟選擇權中的兩個，上季在洛磯完成大聯盟初登板，但 147 個打席僅繳出 .225/.265/.348 成績，三振率高達 30%，近兩季在 3A 的表現也未見起色。儘管他曾在 2023-24 年休季名列多家媒體百大新秀榜，並於 20 歲時在橫跨三層級賽季敲出 25 轟，一度被視為具備長打潛力的角落外野手，但過於積極的打擊策略與選球能力不足，已成為限制其進一步發展的關鍵。

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

