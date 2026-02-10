羅德前5局2比0領先桃猿 林子崴單局3連K表現亮眼

▲樂天桃猿、羅德海洋交流賽。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿與羅德海洋10日在石垣市營球場進行交流賽首戰（G1），桃猿推出曾家輝先發，對決羅德投手吉川悠斗；羅德在2局下把握機會，由立松由宇敲出2分打點安打先馳得點，前5局打完2比0領先，桃猿打線則尚未突破對方投手群封鎖。

桃猿首局進攻前三棒何品室融、許賀捷、邱鑫皆遭到三振；1局下羅德由前大聯盟重砲波朗柯（Gregory Polanco）率先安打開啟攻勢，櫻井ユウヤ與茶谷健太接連敲安，不過曾家輝及時穩住陣腳，守住滿壘危機未失分。

比賽關鍵出現在2局下，羅德利用守備失誤與保送攻佔得點圈，岡大海補上安打後形成滿壘局面，隨後立松由宇擊出適時安打，一棒送回2分，幫助羅德取得2比0領先。

桃猿此後在2、3兩局雖各有上壘機會，但未能串聯攻勢；3局下桃猿更換林子崴中繼，他展現壓制力，連續三振茶谷健太、谷村剛與金田優太，投出3上3下。

4局下何品室融在中外野演出飛撲美技，接殺代打富山紘之進的飛球，為桃猿守住不再失分。

羅德此役頻繁調度投手，東妻勇輔與本前郁也接力登板，持續封鎖桃猿打線；5局下桃猿再派賴威誠接手，同樣未讓羅德擴大領先差距。