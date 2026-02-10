生日在石垣島打交流賽　鍾玉成許願站穩一軍、笑談RKG慶生話題

▲鍾玉成。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿今（10日）將在石垣市營球場與羅德海洋展開為期兩天的交流賽賽事，外野手鍾玉成今天剛好迎來生日，他賽前受訪時表示，能在異地與隊友一起慶生格外開心，也期許新球季能在一軍站穩腳步、保持健康，打出穩定成績。

桃猿今天在石垣市營球場出戰羅德，台灣時間中午12點開打，鍾玉成排在先發第9棒、鎮守右外野；生日當天站上交流賽舞台，他坦言感覺相當特別，「因為也剛好可以跟隊友們在一起，他們幫我慶生，能在石垣島跟隊友們在一起，真的很開心。」

談到生日戰的自我期許，鍾玉成沒有替自己設定過多壓力，「其實沒有要求自己一定要做到百分之百，就是專注每一顆球，把比賽過程做好，專注到9局。」

今年進入職棒第5年，鍾玉成直言最大目標是站穩一軍，「希望可以在一軍有自己可以站穩的位置，也希望今年不要受傷，可以穩定出場，今年都能一直有好的成績。」

面對每年都有新血加入的競爭環境，他也坦承多少會感受到壓力，「每年都會有學弟進來，學弟也都很強，自己就是把能力再更提升一點。」

至於隊友許賀捷昨天在生日宴上獲得樂天女孩驚喜慶生，鍾玉成笑說自己當時剛好錯過，「我昨天去上廁所的時候，沒看到女孩幫他慶生，蠻有趣的。」

被問到是否也期待同樣待遇，他幽默回應：「要的話也是可以啦！希望可以。」