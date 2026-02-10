運動雲

>

生日在石垣島打交流賽　鍾玉成許願站穩一軍、笑談RKG慶生話題

▲鍾玉成。（圖／記者胡冠辰攝）

▲鍾玉成。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿今（10日）將在石垣市營球場與羅德海洋展開為期兩天的交流賽賽事，外野手鍾玉成今天剛好迎來生日，他賽前受訪時表示，能在異地與隊友一起慶生格外開心，也期許新球季能在一軍站穩腳步、保持健康，打出穩定成績。

桃猿今天在石垣市營球場出戰羅德，台灣時間中午12點開打，鍾玉成排在先發第9棒、鎮守右外野；生日當天站上交流賽舞台，他坦言感覺相當特別，「因為也剛好可以跟隊友們在一起，他們幫我慶生，能在石垣島跟隊友們在一起，真的很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到生日戰的自我期許，鍾玉成沒有替自己設定過多壓力，「其實沒有要求自己一定要做到百分之百，就是專注每一顆球，把比賽過程做好，專注到9局。」

今年進入職棒第5年，鍾玉成直言最大目標是站穩一軍，「希望可以在一軍有自己可以站穩的位置，也希望今年不要受傷，可以穩定出場，今年都能一直有好的成績。」

面對每年都有新血加入的競爭環境，他也坦承多少會感受到壓力，「每年都會有學弟進來，學弟也都很強，自己就是把能力再更提升一點。」

至於隊友許賀捷昨天在生日宴上獲得樂天女孩驚喜慶生，鍾玉成笑說自己當時剛好錯過，「我昨天去上廁所的時候，沒看到女孩幫他慶生，蠻有趣的。」

被問到是否也期待同樣待遇，他幽默回應：「要的話也是可以啦！希望可以。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

不再焦慮！吳明鴻把低潮當養分　球員兼教練雙重角色找回最強自我

不再焦慮！吳明鴻把低潮當養分　球員兼教練雙重角色找回最強自我

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

桃猿交流賽首戰先發打線出爐！　何品室融打頭陣、李勛傑扛4棒

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

山本由伸「超速調整」！日媒點名WBC首戰對台灣　大谷、朗希同框

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

熱門新聞

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

讀者回應

﻿

熱門新聞

1通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強

2紅襪6人交易補強內野　鄭宗哲落腳新東家面臨競爭

3張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

4熱火阿德巴約　比賽爆扣自己隊友

5徐若熙撞臉谷川原　鷹迷新話題

最新新聞

1交流賽羅德首戰先發打線出爐！

2樂天桃猿鍾玉成許願站穩一軍

3悍將強化運科春訓！日本團隊進駐基地

4山本由伸超速調整！日媒點名對台灣

5白襪名牌拼錯已修正　村上宗隆比讚

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366