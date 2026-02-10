運動雲

連老婆都認證？徐若熙撞臉谷川原　軟銀「兄弟投捕」成鷹迷新話題

▲徐若熙。（圖／太平洋聯盟TV）

▲徐若熙。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹新加盟的右投徐若熙，因外型與隊友「撞臉」而意外成為話題人物。這位最快球速可達 158 公里的年輕投手，近日在春訓營亮相後，被不少球迷發現與同隊捕手谷川原健太長相相似，相關討論在鷹迷之間迅速發酵。

根據日媒《Full Count》報導，日本職棒太平洋聯盟TV日前在 YouTube 上傳一支影片，標題直接點名徐若熙「長得跟 Gonzo 超像」，影片中他受訪的畫面，讓不少球迷直呼「是雙胞胎嗎？」、「一直覺得眼熟」、「畫風完全一樣」，甚至有人敲碗希望兩人未來能組成投捕搭檔。

事實上，徐若熙自去年 12 月舉行入團記者會時，就曾被認為神似日本火腿捕手田宮裕涼，這次春訓再度引發「撞臉話題」。不少球迷也在留言區點名其他相似對象，包括羅德的中森俊介，甚至阪神投手大竹耕太郎，各種「本尊」版本討論不斷。

《Full Count》也提到，擁有甜美外型卻能投出剛速球的徐若熙，能否在競爭激烈的日職舞台站穩腳步、抓住屬於自己的「日本職棒夢」，已成為新賽季軟銀球迷關注的另一焦點。
 

▲谷川原健太。（圖／太平洋聯盟TV）

▲谷川原健太。（圖／太平洋聯盟TV）

關鍵字： 福岡軟銀徐若熙撞臉話題日職新星春訓

