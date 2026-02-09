運動雲

朱宥丞狂飆27分！U10「降維打擊」助Sonics復仇Mamba

▲U10第一組的Sonics靠著朱宥丞獨攬27分，以50比32擊敗Mamba拿下上半季冠軍。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U10第一組的Sonics靠著朱宥丞獨攬27分。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

農曆年前封關最後一週，U19籃球聯盟8日進行最後的分齡冠軍賽，U10第一組的Sonics以50比32擊敗Mamba拿下上半季冠軍，朱宥丞獨攬27分技驚四座，而U12第二組的TKO展現龍頭氣勢，半季12戰全勝封王。

例行賽排名第5的Sonics複賽接連「下剋上」打敗第4名的Heat與第1名Daball，冠軍賽碰到本季39分之差大敗的Mamba，但這次他們表現不可同日而語，開賽一波9比0要回領先後就沒再落後過，最終甜蜜復仇，落敗的Mamba則有不少球員落淚，足見大家對比賽的重視。

之所以展現不同風貌，很大原因是朱宥丞回歸，現年僅10歲的他本季多在U12組「越級打怪」，今天歸隊3戰繳出場均23.3分、10籃板、3助攻，冠軍賽更是27分、14籃板、5助攻、7抄截全能成績，堪稱「降維打擊」。

▲U10第一組的Sonics靠著朱宥丞獨攬27分，以50比32擊敗Mamba拿下上半季冠軍。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U10第一組的Sonics靠著朱宥丞獨攬27分，以50比32擊敗Mamba拿下上半季冠軍。（圖／U19籃球聯盟提供）

「這裡的身高比較矮，整體強度比U12低一些。」朱宥丞在場上無所不能、游刃有餘，場下相當靦腆，他透露是教練問他要不要回來打冠軍賽，「我一下就決定說好，平常大家練習也都在一起，默契都還不錯。」

Sonics教練李志翔表示，朱宥丞理解比賽能力出眾，「他可以把比賽節奏掌握在自己手上，球隊有他就很放心。拿到冠軍固然開心，重點是今年全隊成長很多，獲得很多經驗，很感謝U19聯盟辦這麼好的比賽。」

落敗的Mamba表現可圈可點，即使一路落後也永不放棄，全場17罰14中，命中率高達82.4%，依然值得鼓勵。

U12第二組，身為頭號種子首輪輪空的TKO則是連過Mamba、Heat，冠軍賽51比38力克Big Ballers，上半季12戰全勝封王，教練呂宗彥表示球隊今年進步不少，「以前孩子落後容易放棄，現在學會了在逆境中不氣餒，展現想贏球的企圖心。」

TKO吳佳陽冠軍賽8分、3籃板、6助攻，串連全隊攻勢，他賽後笑說能幫球隊拿到冠軍是最開心的事，「聯賽讓我累積了面對不同對手的經驗，下半季希望能再強化外線投籃的穩定性。」

吳佳陽除了在俱樂部練球，平時也是新北市埔墘國小校隊，他認為在學校的練習著重團隊戰術執行，在TKO則是有很大個人發揮空間，都讓自己成長很多。

