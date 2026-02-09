張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

去年整季扛下台鋼雄鷹主戰捕手重任的張肇元，因右手肘韌帶斷裂，將進行右手肘韌帶重建（TJ 手術），預計2026 球季將提前報銷。對此，一軍捕手教練凃壯勳坦言，這對球隊戰力確實造成極大傷害，但他也向其餘選手激勵喊話：「既然主力捕手受傷了，現在換你們有機會了，就看誰能把握住這次機會！」

張肇元過去就有手肘韌帶撕裂的舊傷，但他始終選擇與傷勢共存，守護雄鷹本壘板。然而，去年休賽季首度出現手肘積水情況，顯示傷勢惡化，醫療團隊建議必須進行TJ手術才能徹底解決，由於右手肘韌帶重建需要長時間治療及復健，張肇元幾乎宣告今年球季報銷。

然而張肇元去年104出賽、768局蹲捕以及384個打席的巨大空缺，必須由其餘7名捕手共同競爭和補上。盤點台鋼雄鷹上個賽季的捕手出賽數據，可以發現球隊對張肇元的依賴度極高，扣除張肇元與出賽32場的陳致嘉，其餘四位曾上一軍的捕手吳明鴻、廖奕安、吳柏萱、陳世嘉合計僅蹲捕117.1局。

不過今年雄鷹在自由市場補進超過500場出賽經驗的老將劉時豪，新球季轉戰雄鷹將以老大哥身分分享征戰經驗，而在新勢力方面，去年第5指名的新秀顏采丞備受期待，他在冬季聯盟有著優異的攻擊評價，目前正專注於春訓守備練習，爭取一軍席次。

此外，今年兼任二軍捕手教練的吳明鴻也不遑多讓，隨著手部傷勢完全痊癒，他在春訓中展現出令教練團驚豔的「一軍級」阻殺能力，在追求傳承經驗的同時，吳明鴻也展現了強烈的選手競爭意識，隨時準備在例行賽中證明自己的價值。

而一軍捕手教練凃壯勳指出，球隊目前共7名捕手在競爭，接下來的自辦賽與官辦熱身賽將是關鍵的驗收期，但也希望彼此之間是良性競爭。

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「不管年齡大小，只要打擊、守備表現好，洪總（洪一中）自然會看到。接下來2月中旬這幾場比賽非常關鍵，如果表現夠亮眼，相信洪總會帶他們進入例行賽名單，這幾位選手最近在守備訓練上都非常認真付出，就是想證明自己是有能力的。」

凃壯勳也指出，雖然張肇元受傷的確對球隊造成很大的傷害，但也因為如此，這7位捕手在春訓時反而都更積極了，「因為想證明給教練團，就是良性的競爭，大家去拚，唯有透過競爭全隊才會更加強壯！」