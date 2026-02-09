運動雲

>

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

▲▼中職張肇元。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

去年整季扛下台鋼雄鷹主戰捕手重任的張肇元，因右手肘韌帶斷裂，將進行右手肘韌帶重建（TJ 手術），預計2026 球季將提前報銷。對此，一軍捕手教練凃壯勳坦言，這對球隊戰力確實造成極大傷害，但他也向其餘選手激勵喊話：「既然主力捕手受傷了，現在換你們有機會了，就看誰能把握住這次機會！」

張肇元過去就有手肘韌帶撕裂的舊傷，但他始終選擇與傷勢共存，守護雄鷹本壘板。然而，去年休賽季首度出現手肘積水情況，顯示傷勢惡化，醫療團隊建議必須進行TJ手術才能徹底解決，由於右手肘韌帶重建需要長時間治療及復健，張肇元幾乎宣告今年球季報銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而張肇元去年104出賽、768局蹲捕以及384個打席的巨大空缺，必須由其餘7名捕手共同競爭和補上。盤點台鋼雄鷹上個賽季的捕手出賽數據，可以發現球隊對張肇元的依賴度極高，扣除張肇元與出賽32場的陳致嘉，其餘四位曾上一軍的捕手吳明鴻、廖奕安、吳柏萱、陳世嘉合計僅蹲捕117.1局。

不過今年雄鷹在自由市場補進超過500場出賽經驗的老將劉時豪，新球季轉戰雄鷹將以老大哥身分分享征戰經驗，而在新勢力方面，去年第5指名的新秀顏采丞備受期待，他在冬季聯盟有著優異的攻擊評價，目前正專注於春訓守備練習，爭取一軍席次。

此外，今年兼任二軍捕手教練的吳明鴻也不遑多讓，隨著手部傷勢完全痊癒，他在春訓中展現出令教練團驚豔的「一軍級」阻殺能力，在追求傳承經驗的同時，吳明鴻也展現了強烈的選手競爭意識，隨時準備在例行賽中證明自己的價值。

而一軍捕手教練凃壯勳指出，球隊目前共7名捕手在競爭，接下來的自辦賽與官辦熱身賽將是關鍵的驗收期，但也希望彼此之間是良性競爭。

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「不管年齡大小，只要打擊、守備表現好，洪總（洪一中）自然會看到。接下來2月中旬這幾場比賽非常關鍵，如果表現夠亮眼，相信洪總會帶他們進入例行賽名單，這幾位選手最近在守備訓練上都非常認真付出，就是想證明自己是有能力的。」

凃壯勳也指出，雖然張肇元受傷的確對球隊造成很大的傷害，但也因為如此，這7位捕手在春訓時反而都更積極了，「因為想證明給教練團，就是良性的競爭，大家去拚，唯有透過競爭全隊才會更加強壯！」

關鍵字： 張肇元手肘韌帶台鋼雄鷹捕手TJ手術

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

歸隊春訓被洪總問有沒有認真練球？魔鷹笑回：訓練影片AI做的啦！

歸隊春訓被洪總問有沒有認真練球？魔鷹笑回：訓練影片AI做的啦！

WBC打線若排大谷後！近藤健介「全力拒絕」　春訓調整站姿有原因

WBC打線若排大谷後！近藤健介「全力拒絕」　春訓調整站姿有原因

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

林張子俊首球震撼、林鉑濬傷後復出　美媒《BA》點名台灣旅美雙投

林張子俊首球震撼、林鉑濬傷後復出　美媒《BA》點名台灣旅美雙投

【路人道具也太齊全XD】原PO看到警察秒拿出大聲公舉報！

熱門新聞

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯蕭道別投手丘後找到新工作！

2小龍女韓籍三本柱全留下

3大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

4台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

5洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

最新新聞

1張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

2吳明鴻低潮當養分　雙重角色拚一軍

3許賀捷生日夜獲樂天女孩慶生

4手槍亞錦賽捷報！台灣三姝團體鍍銀

5測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

【太會了吧！】李多慧帥氣眼神擺POSE咬手指超犯規～

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

【真舒服】家裡門口躺了一隻豬在曬太陽XD

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366