運動雲

>

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

記者杜奕君／綜合報導

「南灘軍團」邁阿密熱火9日作客華盛頓巫師之戰，最終以132比101大勝贏球。但熱火明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）一次精彩「隔扣」美技，竟是隔扣了自己的隊友韋爾（Kelel Ware）。全場斬獲22分、8籃板、3助攻、5抄截的阿德巴約，賽後甚至還在個人社群轉發了這次扣籃，還搞笑跟網友要他隔扣韋爾的精彩瞬間照片。

熱火今日踢館巫師主場，雖然首節僅以37比33小幅領先，但次節熱火團隊群起發揮，取得雙位數領先優勢。

在半場終了前2分52秒時，熱火控衛米歇爾（Davion Mitchell）跳投失手後，阿德巴約從右邊底線衝出，在和隊友韋爾同時跳起下，只見剛好掌握著籃板球的阿達巴約，右手接球，左手則是「架開」自己的隊友韋爾，直接將球很狠塞入籃框。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見阿德巴約在完成扣籃美技後，落地時還向韋爾做了慶祝手勢，讓韋爾只能作勢尷尬苦笑。

賽後阿德巴約甚至在個人社群轉發了這次扣籃美技，還寫道，「誰有照片？我要把它給貼在置物櫃上！」

不過雖然韋爾成為阿德巴約的爆扣美技「苦主」，但此戰他全場拿下19分、14籃板的雙十數據，個人表現同樣相當出色。

▲熱火阿德巴約比賽中大秀精彩灌籃，但卻是隔扣自家隊友。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火阿德巴約比賽中大秀精彩灌籃，但卻是隔扣自家隊友。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火阿德巴約Bam Adebayo

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雲豹「好緣逗相豹」主題周　電豹女愛神裝、旗袍應援

雲豹「好緣逗相豹」主題周　電豹女愛神裝、旗袍應援

預告復出！跟腱傷勢報銷的里拉德　挑戰NBA三分球大賽第3冠

預告復出！跟腱傷勢報銷的里拉德　挑戰NBA三分球大賽第3冠

114學年度小學生足球賽報名開跑　3月火熱開戰

114學年度小學生足球賽報名開跑　3月火熱開戰

史上第3年輕！　海鷹38歲主帥麥克唐諾寫超級盃奪冠奇蹟

史上第3年輕！　海鷹38歲主帥麥克唐諾寫超級盃奪冠奇蹟

快訊／中信特攻奪冠班底回歸！　金恩今晨抵台報到

快訊／中信特攻奪冠班底回歸！　金恩今晨抵台報到

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

快訊／第60屆NFL超級盃熱戰　西雅圖海鷹勇奪隊史第2冠

快訊／第60屆NFL超級盃熱戰　西雅圖海鷹勇奪隊史第2冠

快訊／超級盃中場秀首度全西語演出　天王壞痞兔攜手女神卡卡熱唱

快訊／超級盃中場秀首度全西語演出　天王壞痞兔攜手女神卡卡熱唱

米蘭冬奧驚傳憾事！　美國滑雪女將沃恩摔斷腿直升機急救援

米蘭冬奧驚傳憾事！　美國滑雪女將沃恩摔斷腿直升機急救援

快訊／超級盃上演防守大戰　海鷹半場9比0領先愛國者

快訊／超級盃上演防守大戰　海鷹半場9比0領先愛國者

【鴿舍起火】頭份透天厝頂樓烈焰狂竄　鴿子受困葬身火窟

熱門新聞

粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

WBC打線若排大谷後！近藤健介「全力拒絕」　春訓調整站姿有原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1小龍女韓籍三本柱全留下

2張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

3柯蕭道別投手丘後找到新工作！

4WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

5熱火阿德巴約　比賽爆扣自己隊友

最新新聞

1熱火阿德巴約　比賽爆扣自己隊友

2張肇元報銷引爆雄鷹捕手卡位戰

3吳明鴻低潮當養分　雙重角色拚一軍

4許賀捷生日夜獲樂天女孩慶生

5手槍亞錦賽捷報！台灣三姝團體鍍銀

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

洋將史東沒解約「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

【財神急了XD】站在彩券行外被風吹到一直敲門 QQ

【這就是鋼鐵小孩嗎】妹妹溜滑梯用臉煞車！愜意起身：我沒事

【不想回去】被阿嬤養1個月！媽要帶汪回家牠生氣露牙XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366