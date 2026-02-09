灌錯人！熱火明星中鋒阿德巴約大秀爆扣美技　苦主竟是自己隊友

記者杜奕君／綜合報導

「南灘軍團」邁阿密熱火9日作客華盛頓巫師之戰，最終以132比101大勝贏球。但熱火明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）一次精彩「隔扣」美技，竟是隔扣了自己的隊友韋爾（Kelel Ware）。全場斬獲22分、8籃板、3助攻、5抄截的阿德巴約，賽後甚至還在個人社群轉發了這次扣籃，還搞笑跟網友要他隔扣韋爾的精彩瞬間照片。

熱火今日踢館巫師主場，雖然首節僅以37比33小幅領先，但次節熱火團隊群起發揮，取得雙位數領先優勢。

在半場終了前2分52秒時，熱火控衛米歇爾（Davion Mitchell）跳投失手後，阿德巴約從右邊底線衝出，在和隊友韋爾同時跳起下，只見剛好掌握著籃板球的阿達巴約，右手接球，左手則是「架開」自己的隊友韋爾，直接將球很狠塞入籃框。

只見阿德巴約在完成扣籃美技後，落地時還向韋爾做了慶祝手勢，讓韋爾只能作勢尷尬苦笑。

賽後阿德巴約甚至在個人社群轉發了這次扣籃美技，還寫道，「誰有照片？我要把它給貼在置物櫃上！」

不過雖然韋爾成為阿德巴約的爆扣美技「苦主」，但此戰他全場拿下19分、14籃板的雙十數據，個人表現同樣相當出色。

▲熱火阿德巴約比賽中大秀精彩灌籃，但卻是隔扣自家隊友。（圖／達志影像／美聯社）