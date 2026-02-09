不再焦慮！吳明鴻把低潮當養分　球員兼教練雙重角色找回最強自我

▲台鋼雄鷹捕手吳明鴻。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台鋼雄鷹2026年球季的教練團布局中，出現了一個令人關注的名字——31 歲的捕手吳明鴻。今年他除了維持選手身分，更接下了二軍捕手教練的重任，面對陣中主力捕手張肇元因傷可能長期缺陣，吳明鴻不僅要引領陣中的年輕小鷹們挺身而出，內心更燃燒著強烈的競爭意志，希望能直指一軍。

吳明鴻的2025年球季過得並不順遂，前年還有一軍蹲捕52場的實績，去年卻受手部傷勢困擾，僅出賽7場。回想起那段沉寂的時光，吳明鴻坦言心中確實充滿不甘心，畢竟從兄弟來到台鋼好不容易獲得穩定的一軍出賽機會，卻因為受傷導致出賽銳減，但也因為這份低潮，讓他學會從不同的角度看待棒球。

「去年對我來說是很好的養分，那是我第一次遇到這樣的低潮，一直在趕、一直在急，成效卻不好，現在有了教練身分，我會把這段經歷分享給年輕選手。」吳明鴻說道，只是教練跟選手的角度真的不一樣，以前只要照顧好自己，現在卻還要注意學弟，「在操作完自己的課程後，會去觀察學弟們，從他們身上我也能反思到一些以前沒注意的小細節，我們是互相進步。」

儘管職稱上多了「教練」二字，不過吳明鴻從未放棄追求重返一軍舞台，「目前做起來蠻順暢，但我當然想拚一軍！我會把自己的能力與手感維持在最好，剩下的交給總教練去決定我的位置在哪裡。對我來說，不管是什麼位置，任務就是要做好自己的角色，而我目前的目標就是用表現證明我能在一軍做出貢獻。」

對於吳明鴻春訓時的表現，一軍捕手教練涂壯勳給予高度評價，他觀察到吳明鴻在春訓期間截然不同，最重要的是，困擾多時的手傷已經完全康復。

▲台鋼雄鷹吳明鴻。（圖／記者李毓康攝）

「明鴻今年感覺完全不一樣，去年手不舒服，但今年他已經完全健康了，他在春訓展現出的阻殺能力，會讓驚呼『那個感覺回來了』。這幾位選手無論年輕還是老將，大家都表現得很積極，想要證明給教練團看自己是有能力的，這就是良性的競爭，只有透過競爭，全隊才會更強壯。」

而主戰捕手張肇元因傷恐長期缺陣，也為球隊戰力蒙上陰影，吳明鴻對年輕捕手們給嚴厲但真誠的提醒，他認為職業場上機會稍縱即逝，每個人都該隨時準備好「頂上去」，而他自己也會是這場競爭中的參與者，而非旁觀者。

「肇元缺陣對戰力很傷，我除了維持自己的手感，我也想把年輕的小鷹推上去，想讓他們去思考『如果人家真的受傷了，你真的頂得上去嗎？』職業場上大家實力差不多，要怎麼鞏固位置才是重點，我也會照著以往的節奏去做，只要一軍需要我，我就會站出來。」