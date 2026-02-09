自費跨海追中職夢！雄鷹測試洋投不畏中華隊強打、說最大挑戰是在餐桌上

▲台鋼雄鷹自費測試洋投Christian Allegretti。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹近期迎來一位特別的洋投，就是26歲的美國籍左投Christian Allegretti，他選擇「自費」跨海來台測試希望有機會能一圓中職夢，而他登板首秀極有可能就是要在熱身賽迎戰大牌雲集的WBC中華隊。Allegretti說相信自己的能力，所以無懼國家隊強打，被問到來台迄今最大的挑戰，他說反而是在餐桌上的「筷子」考驗。

來自紐約的艾雷格提，大學畢業後沒有參加選手，而是選擇從美國獨立聯盟奮鬥，在委內瑞拉、哥倫比亞、多明尼加與墨西哥等地的冬季聯盟磨練，2024年他在哥倫比亞冬盟投出過無安打比賽，這也是該聯盟自1979年成立後的史上首次紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

職業生涯走得並不尋常，Allegretti帶著積累豐富的實戰經驗，來台灣追夢，「雄鷹上季就有在關注我。今年他們給了我過來參加測試的機會。在亞洲發展職業生涯，並擁有一段長久的亞洲職棒生涯，一直是我的目標。我相信這次機會能幫助我達成目標，感謝台鋼雄鷹球團、球迷。」

雖然來到台和球隊春訓僅一週，他對雄鷹的前景卻充滿自信，「我覺得今年的台鋼雄鷹會非常出色。聯盟裡的其他球隊最好小心點，今年我們或許能拿下冠軍。」

最快本週13、14日在台鋼雄鷹交手WBC中華隊的賽事中，Allegretti就要迎來首秀，對此他霸氣直言，「我知道中華隊打者是非常強大的對手，但我相信自己的能力可以幫助雄鷹取勝，我對自己的棒球實力有信心，也期待能與這支國家隊一較高下。」

有趣的是，當被問到來台迄今最大的挑戰，艾雷格提笑說不是在場上，而是在宿舍餐廳：「如何拿穩筷子」成了他最重要的課題。

「以拿筷子來說，我就是一個菜鳥，這裡每個人都是專業人士，對我來說這是一個巨大的挑戰。」他幽默表示：「以前去壽司店偶爾會用叉子逃避，隊友第一天看我跟筷子奮鬥就想給我叉子，但我馬上拒絕了，因為我堅持一定要學會用筷子，我想要擁抱這裡的文化。」