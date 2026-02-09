運動雲

>

自費跨海追中職夢！雄鷹測試洋投不畏中華隊強打、說最大挑戰是在餐桌上

▲台鋼雄鷹自費測試洋投Christian Allegretti。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹自費測試洋投Christian Allegretti。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹近期迎來一位特別的洋投，就是26歲的美國籍左投Christian Allegretti，他選擇「自費」跨海來台測試希望有機會能一圓中職夢，而他登板首秀極有可能就是要在熱身賽迎戰大牌雲集的WBC中華隊。Allegretti說相信自己的能力，所以無懼國家隊強打，被問到來台迄今最大的挑戰，他說反而是在餐桌上的「筷子」考驗。

來自紐約的艾雷格提，大學畢業後沒有參加選手，而是選擇從美國獨立聯盟奮鬥，在委內瑞拉、哥倫比亞、多明尼加與墨西哥等地的冬季聯盟磨練，2024年他在哥倫比亞冬盟投出過無安打比賽，這也是該聯盟自1979年成立後的史上首次紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

職業生涯走得並不尋常，Allegretti帶著積累豐富的實戰經驗，來台灣追夢，「雄鷹上季就有在關注我。今年他們給了我過來參加測試的機會。在亞洲發展職業生涯，並擁有一段長久的亞洲職棒生涯，一直是我的目標。我相信這次機會能幫助我達成目標，感謝台鋼雄鷹球團、球迷。」

雖然來到台和球隊春訓僅一週，他對雄鷹的前景卻充滿自信，「我覺得今年的台鋼雄鷹會非常出色。聯盟裡的其他球隊最好小心點，今年我們或許能拿下冠軍。」

最快本週13、14日在台鋼雄鷹交手WBC中華隊的賽事中，Allegretti就要迎來首秀，對此他霸氣直言，「我知道中華隊打者是非常強大的對手，但我相信自己的能力可以幫助雄鷹取勝，我對自己的棒球實力有信心，也期待能與這支國家隊一較高下。」

有趣的是，當被問到來台迄今最大的挑戰，艾雷格提笑說不是在場上，而是在宿舍餐廳：「如何拿穩筷子」成了他最重要的課題。

「以拿筷子來說，我就是一個菜鳥，這裡每個人都是專業人士，對我來說這是一個巨大的挑戰。」他幽默表示：「以前去壽司店偶爾會用叉子逃避，隊友第一天看我跟筷子奮鬥就想給我叉子，但我馬上拒絕了，因為我堅持一定要學會用筷子，我想要擁抱這裡的文化。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366