即便未跌倒也難出賽WBC？「保險」成金河成最大阻礙

▲▼ WBC經典賽大谷翔平、金慧成、金河成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金河成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊原本被視為守備核心的金河成，在韓國停留期間於冰面跌倒，造成右手中指受傷，並接受韌帶重建手術，最終無奈確定缺席本屆賽事。不過，根據相關分析指出，即便沒有這起跌倒事故，金河成仍可能因「保險問題」而無法取得參賽資格。

韓媒報導指出，WBC球員參賽須通過保險公司承保審查，若年齡、手術史或傷病風險被評估過高，將被判定為「不可保」，進而失去參賽資格。

大聯盟眾多球星包括林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、羅哈斯（Miguel Rojas），都曾因手術史或年齡因素，被認定為保險適用「不可」，未能獲准出賽。

韓媒分析認為，金河成近年傷病累積，已符合保險公司最為謹慎看待的條件，除了2024年接受右肩關節唇手術外，2025年球季期間亦陸續出現腿後肌、下背部等傷勢，即便沒有冰上跌倒事故，他也極可能因保險門檻無法跨越而被排除在名單之外。

相較之下，另一名韓國主力、效力舊金山巨人的外野手李政厚，則被視為成功「過關」的案例，他在2024年5月因守備時受傷，接受左肩關節唇修復手術，但最終仍通過保險審核，取得WBC參賽資格，韓媒指出，這代表其保險問題已獲解決，與金河成的情況形成鮮明對比。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓金河成

