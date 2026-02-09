運動雲

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

▲曾家輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿明後兩天將在日本石垣島與羅德海洋進行交流賽，首戰預計由曾家輝掛帥先發；他9日受訪坦言，面對這階段第一場實戰難免有些緊張，但更多是期待與興奮，「因為已經有一段時間沒比賽了。」

曾家輝休賽季曾赴日參與橫濱秋訓，他指出這趟訓練帶來最直接的幫助，是讓投球機制更穩定，「學到很多動作技術上的建議，投球動作變得比較固定，不會每一顆球投出來的感覺都不太一樣，現在可以做到每一顆球都用同樣的機制去丟球。」

談到科學化訓練的效果，曾家輝坦言一開始對數據不太熟悉，但教練透過解釋讓他更清楚問題點，也提升調整效率，「教練會解釋哪些數據對我是好的，或今天哪些地方做得不好，讓我很明確知道是手部的問題，還是身體節奏太快或太慢。」

球速方面，曾家輝表示目前已回到較理想的狀態。他透露去年上半季曾一度遇到球速下滑、找不到發力感的狀況，「現在有找回來了。」而在正式登板前，他已進行兩次Live BP，自評狀況「都還不錯」，也都有照計畫推進。

至於身體恢復程度，曾家輝評估約8成到8成5，現階段主要仍在微調變化球手感，「現在先以直球的球速和品質為主，先把那個底子拉起來。」他也透露交流賽投球量設定為2局，球數大概40球左右，之後再逐步拉長局數與用球數。

展望新球季，曾家輝最後直言目標是站穩一軍輪值；面對本土先發競爭，他坦言競爭激烈，但仍希望爭取固定位置，為球隊提供更多支援。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

