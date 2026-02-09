粉絲放心了！李多慧續任隊長　小龍女韓籍三本柱全留下

運動雲

▲味全龍2026啦啦隊。（圖／味全龍提供）

▲味全龍2026啦啦隊。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」9日公布2026年度陣容。球迷粉絲最為關注的超人氣韓籍成員李多慧，以及金娜妍、權喜原「三本柱」皆續留隊中，原練習生「瑄瑄」、「姵宸」及「貝拉」則將在新球季轉為正式成員，另補強兩名新練習生，分別是擁有迷人電眼的「張愛」與可愛魅力爆棚的「佳依」，一同為團隊增添新戰力。

在新球季中，李多慧將持續以Captain身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計等；續任隊長小映則作為小龍女對外代表與發言角色；而副隊長由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進；團隊舞蹈總監也由小蛙繼續擔起重任。

今年球季，小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽與應援體驗。

同時在新球季，小龍女更開心宣布由重要夥伴「新光人壽」正式冠名為「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，雙方將共同攜手展現更多元的表演面貌，帶給球迷嶄新的應援體驗！

小龍女2026年度陣容，推出LINE官方有聲貼圖「小龍女陪伴日常2026」，內容收錄全員親自錄製語音，將於2月10日正式上線，敬請期待。











