樂天石垣島交流賽首戰　黃偉晟揭投手養成節奏、點名曾家輝先發

▲投手教練黃偉晟。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿將於10、11日在日本石垣島與羅德海洋進行交流賽，投手教練黃偉晟9日受訪指出，現階段以「循序拉長局數、控制球數」為主，首戰將安排3名投手各丟2局，先發與接續人選也已規劃完成，讓投手在有休息節奏的賽事中，維持乾淨俐落的登板狀態。

黃偉晟透露，首戰將由曾家輝先發，接著由陳克羿、林子崴續投，會有3人各丟2局，「後面才是接中繼投手」，也不排除依比賽節奏彈性調整。

至於球數與投球量的設定，黃偉晟強調，目前階段以兩局為主，投球數約落在30球左右，盼投手逐步進入比賽強度，同時避免負荷過量。

談到轉任教練後的角色定位，黃偉晟坦言自己仍在持續學習運科相關內容，「雖然沒有到懂得很多，但我還是一直在學習。」

他更希望做的是讓年輕投手理解背後的「邏輯」，而非單向灌輸，「讓他們知道這些東西其實有一些邏輯在，知道邏輯就會更清楚我要表達的是什麼。」

他也提到過去曾與陳冠宇一起訓練，主要是因為當時訓練環境與節奏剛好搭上，「那時候剛好冠宇都在旁邊丟，看到就叫他過來一起丟。」

黃偉晟認為，陳冠宇本身能力與經驗成熟，因此更快掌握重點，「他本身的素質跟能力就比其他人好，相處久了，他很快就能抓到我要表達的邏輯。」

在溝通方式上，黃偉晟表示不分年紀，重點是投手能不能把概念用在場上，「怎麼配球、怎麼強迫打者出棒，這些都有邏輯跟方法，重點在於他們有沒有辦法在比賽中直接去使用。」他也強調與投手相處時間長，多數人都敢主動討論，「就算我在當選手時，他們也會過來問我。」

值得一提的是，黃偉晟坦言自己並不刻意拉開教練與球員距離，「我都跟他們說不要叫我教練，你們以前怎麼叫現在就怎麼叫，直接叫名字也沒關係。」他認為良好的溝通氛圍，才能讓球員把想法說出口。

「我的想法不代表就是對的，他們的想法也不代表就是錯的。」黃偉晟最後直言，很多事情需要拿出來討論，彼此找平衡點才是關鍵，「大家沒有距離，球員才敢講，不管是場上、私底下傳訊息，甚至過來房間聊天，我都覺得OK。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

